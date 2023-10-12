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12 октября 2023 года 19:46

Рубль в четверг уверенно вырос к основным валютам на решении властей РФ об обязательной продаже валютной выручки

Москва. 12 октября. Доллар США, китайский юань и евро упали на Московской бирже по итогам торгов в четверг, обновили в ходе торгов минимальные отметки с конца сентября. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине благодаря решению российских властей об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров.

Курс доллара США составил 97,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,77 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар падал до 96,455 руб. впервые с 27 сентября. Евро к этому времени стоил 102,81 руб./EUR1, подешевев на 3,68 рубля. Ранее евро опускался до 102,59 руб. впервые с 29 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,18 рубля, до 99,85 руб. Курс китайского юаня снизился на 40,8 копейки, до 13,3 руб. Ранее юань уменьшался до 13,2 руб. впервые с 27 сентября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов четверга, отыгрывая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательство продажи валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода с целью стабилизации курса нацвалюты. Соответствующий указ накануне вечером подписал президент Владимир Путин и, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, документом утвержден список компаний, на которых распространится требование.

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", - заявили в ЦБ.

Правительство РФ подготовило постановление, регламентирующее сроки и объемы репатриации валютной выручки и ее обязательной продажи крупнейшими экспортерами в соответствии с ранее подписанным указом президента.

Как заявил в ходе заседания правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в кабмине рассчитывают, что мера стабилизирует ситуацию со спросом и предложением на внутреннем рынке.

"Решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом. Ну и конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", - сказал он.

Позже пресс-служба Минфина распространила комментарий ведомства о том, что это решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы "обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортеров с учетом изменившихся условий внешней торговли".

"С утра рубль укрепился к доллару США со 100,00 до 96,45 в связи с указом Путина об обязательной продаже валюты компаниями-экспортерами. В течение дня покупатели выкупали доллар на уровне 97 руб./$1. Возможно, дальнейшее укрепление рубля произойдет после раскрытия отдельного распоряжения правительства о конкретных объемах продажи валюты. Это позволит снизить излишнюю волатильность на рынке и будет способствовать укреплению рубля в диапазон 90-95 за доллар уже в ближайшее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий специалист отдела операций на финансовых рынках Инбанка Иван Захаров.

"В четверг, 12 октября, российский рубль уверенно вырос. Основной новостью, которую рынок учитывал в котировках сегодня, стало согласование обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. Решение коснулось предприятий по 43 направлениям. Нормы продаж станут известны чуть позднее. В комментариях к решению говорится, что основной целью является стабилизация курса рубля", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Мы полагаем, что пока укрепление рубля на новостях об обязательной продаже валютной выручки носит психологический эффект. Инвесторы не знают всех деталей инициативы, и, вероятно, часть из них так и не будет раскрыта, поэтому трудно объективно оценивать количественное влияние на валютный рынок. Кроме того, инициатива носит временный характер. Не исключаем, что в ближайшее время мы еще увидим новые локальные максимумы по рублю, однако затем ситуация стабилизируется. В этих условиях можно ожидать движения пары "доллар-рубль" в широком диапазоне 90-100 руб./$1. Основные надежды для рубля будут связаны с тем, что механизм будет работать так, чтобы сократить давление на рубль и повысить ликвидность биржевого рынка в неналоговые периоды, когда экспортеры "уходят" с торгов. Однако фундаментально потенциал укрепления рубля связан не с административными мерами временного характера, а экономическими. Здесь основные надежды на ужесточение ДКП, которое должно охладить импорт и поддержать торговое сальдо платежного баланса. При этом в случае, если до конца октября рубль продемонстрирует дальнейшее укрепление, это вряд ли отменит еще один подъем ключевой ставки ЦБ, но может ограничить общий потенциал повышения до конца года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг, однако рост замедлился после публикации о резком повышении запасов в США на прошлой неделе.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,77%, до $86,46 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,4%, до $83,82 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост резервов нефти на 492 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 319 тыс. баррелей после роста на 132 тыс. баррелей неделей ранее.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует повышение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд к августу - до самого высокого уровня с июля 2022 года и составили $18,8 млрд. При этом объемные показатели увеличились на 460 тыс. баррелей, до 7,6 млн б/с в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8, до $81,8 за баррель, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

Экспорт нефти вырос на 250 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с. Дисконт Urals к бенчмарку North Sea Dated (Brent) составил $12,20 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

По данным МЭА, каждый сорт российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка на $20/барр. Так, стоимость Urals в портах Приморск и Новороссийск в прошлом месяце выросла к августу почти на $10, до $80,25/барр. и 80,96/барр. соответственно.

Цена ESPO выросла с $78,52/барр. в августе до $86,75/барр. в сентябре. При этом дисконт данного сорта к сорту Dubai сократился на $1,5, до $6,90/барр. В первые дни октября данный показатель снизился примерно до $4/барр.

Агентство отмечает, что примерно 190 тыс. б/с нефти по-прежнему распределяются по "неизвестным" направлениям. Экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тыс. б/с, а в Турцию - на 80 тыс. б/с. В целом экспорт российского сырья не изменился по сравнению с сентябрем 2022 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 октября на 2,986 рублей, до 96,9948 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,9194 рублей, до 103,035 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг упал на 2,986 рубля по отношению к среде и составил 97,017 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 2,94068 рубля и составил 97,068 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 895,358 млн, из которых $403,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 491,967 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,9064 рубля руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 2,9108 рубля, до 103,0343 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR645,387 млн, из которых EUR314,017 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,37 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка разнонаправленно изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 октября опустилась на 37 базисных пунктов - до 12,69% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 3 базисных пункта - до 12,52% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,84% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,19% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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