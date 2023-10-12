Снижение рынка акций РФ по индексу Мосбиржи на укреплении рубля сдержала выросшая нефть

Москва. 12 октября. Рынок акций РФ в четверг просел в рублевом сегменте цен blue chips из-за резкого укрепления рубля на новостях о введении властями страны обязательств для ряда экспортеров по продаже валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода. Индекс Мосбиржи откатился ниже 3175 пунктов во главе с бумагами экспортеров, от более глубокой просадки рынок сдержала подросшая нефть (Brent превысила $86 за баррель); подросли бумаги финансовых компаний во главе с акциями "Мосбиржи" (+2,2%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3174,66 пункта (-0,6%, утром индекс падал в район 3122 пунктов), индекс РТС - 1026,42 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 97,44 рубля (-2,76 рубля), минимум сделок составил 96,46 руб./$1.

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -3,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы").

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ просел на фоне укрепившегося рубля и негативной внешнерыночной и геополитической конъюнктуры.

Как стало известно в четверг, страны G7 обсуждают ограничение цен на российскую нефть и соблюдение "потолка". Также СМИ сообщили, что США ввели блокирующие санкции в отношении двух компаний, чьи суда якобы перевозили нефть из России, реализуемую выше установленного странами G7 "ценового потолка", отметил эксперт.

Статистика дня оказалась тревожной. Сентябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) США вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,7% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,3% и 3,6% соответственно. Устойчивость инфляции - довод в пользу монетарной жесткости ФРС.

Несмотря на усиление глобального доллара, нефть подросла после публикации месячного отчета ОПЕК. Альянс сохранил свой прогноз относительно повышения спроса на нефть в этом году на 2,44 млн б/с по сравнению с 2022 годом, до 102,1 млн б/с. В конце недели инвесторы обратят внимание на статистику из КНР - ИПЦ за сентябрь и данные по торговому обороту. В России ожидается старт торгов акциями "Группы Астра".

"Фактор пятницы и вероятная склонность рубля к укреплению могут сдерживать активность покупателей. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 13 октября - 3100-3200 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, инвесторы опасаются, что после введенных дополнительных мер поддержки рубль перейдет в стадию укрепления, отчего выручка российских экспортеров начнет снижаться. Однако уже к концу торговой сессии большая часть снижения рынка акций была выкуплена - инвесторы предпочли подобрать подешевевшие бумаги.

Акции "ЛУКОЙЛа" продолжили рост и превысили вчерашний максимум. Котировки продолжают поддерживать относительно дорогая нефть, а также перспективы выкупа у нерезидентов акций с дисконтом.

В США базовый индекс потребительских цен в сентябре составил 4,1% г/г. Базовая инфляция остается стабильной, но не снижается, что указывает на возможное сохранение текущей высокой процентной ставки Федрезерва. Инвесторы склоняются к тому, что на ближайшем заседании ставку все-таки сохранят в диапазоне 5,25-5,5% годовых, но при этом могут удерживать на таком уровне продолжительное время. Данный фактор может сдержать рост на американских рынках акций, считает эксперт.

Нефть поддержали прогнозы от ОПЕК: картель ожидает, что в 2024 году глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти, отметила Кирсанова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов также отмечает, что новость об обязательной продаже валютной выручки негативна для акций экспортеров. В последние недели слабый рубль был главным драйвером роста рынка акций, теперь же он во многом лишился этой поддержки. Более того, нефть постепенно освобождается от премии за геополитический риск, который в начале недели был заложен в котировки в связи с событиями вокруг Израиля. Сильная поддержка по нефти Brent находится в районе $82 за баррель, но пока поводов для ее пробоя не наблюдается, отмечает эксперт.

В целом складываются все предпосылки для продолжения снижения рынка акций. Не исключено, что индекс МосБиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. В таких условиях лучше рынка должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги "Мосбиржи", которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Также интересны будут бумаги банков и компаний ритейла, считает Антонов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), Европа вечером развернулась вниз (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,7%), в США динамика смешанная (индексы S&P500 и Dow к 18:50 МСК просели на 0,1-0,3%, Nasdaq подрос на 0,3%) после выхода свежей статистики по инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал замедление до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Продолжающееся замедление темпов роста индекса Core CPI в сочетании с некоторым ослаблением подъема заработной платы и скачком доходности американских гособлигаций может укрепить руководство Федрезерва во мнении, что в дальнейшем повышении процентных ставок в этом году нет необходимости, пишет MarketWatch. Сейчас диапазон базовой ставки составляет 5,25-5,5% годовых и находится на самом высоком уровне за последние 22 года. Следующее заседание ФРС состоится 31 октября - 1 ноября.

На нефтяном рынке вечером в четверг коррекционный рост цен замедлился после публикации о резком повышении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,16 за баррель (+0,4% и -2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,51 за баррель (+0,02% и -2,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 10,18 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост резервов нефти на 492 тыс. баррелей.

Ранее в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует повышение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-7,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,6%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-5,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,1%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,7%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-4,5%), ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,9%).

Выросли акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,7%), "префы" "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+6,7%), бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+5,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,9%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+3,9%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+3,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 62,69 млрд рублей (из них 17,9 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,9 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).