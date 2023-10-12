Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,78% от номинала (доходность - 9,77% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году также остались на уровне предыдущего дня - 67,27% от номинала (доходность - 9,01% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его цены остались на уровне 34,67% от номинала (доходность - 15,58% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 18 базисных пунктов - до 55,49% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов, составив 30,32% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 53,74% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 23,33% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 19,03% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году упала на 48 базисных пунктов, составив 64,93% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после трехдневной позитивной коррекции возобновили падение, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

Глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных статданных по экономике США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении, как и в августе, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз предполагал замедление показателя до 3,6%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, замедлилась до 4,1% с 4,3%. В помесячном исчислении цены выросли на 0,3% в сентябре, как и в августе. Оба показателя совпали с прогнозами рынка. Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 209 тыс., не изменившись по сравнению с пересмотренными данными предыдущей недели. Эксперты ожидали повышения показателя до 210 тыс.

Также инвесторы оценивают обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания Федрезерва. Руководители ФРС отметили "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике. При этом все члены руководства центробанка сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман считает, что Федрезерву, возможно, придется поднять базовую процентную ставку еще выше. Она отметила прогресс в сдерживании инфляции, которого уже добилась ФРС. "Однако инфляция по-прежнему существенно выше целевого показателя Федрезерва в 2%. Потребительские расходы остаются сильными, как и рынок труда", - заявила Боуман в ходе выступления на одном из мероприятий в рамках ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящих в Марокко. "Это позволяет предположить, что Федрезерву нужно будет поднять ставку еще выше и сохранять ее на уровне, ограничивающем экономическую активность, в течение некоторого времени, чтобы добиться цели по инфляции", - говорится в заявлении Боуман, опубликованном на сайте ФРС.