Инвестбанк Синара подтверждает прогноз курса рубля на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает прогноз курса рубля на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале главного экономиста банка Сергея Коныгина.

"Президент РФ подписал указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки сроком на полгода, - отмечает эксперт. - Полагаем, что основная цель данных мер - снижение волатильности рубля. Мы ожидаем укрепления рубля, роста экспорта (предложения валюты) и снижения импорта (спроса на валюту) до конца года. Количество спекулятивных сделок с рублем должно уменьшиться по мере ужесточения государственного регулирования. Высокие цены на нефть (полагаем, цена Urals в 4К23 останется выше $80/барр.) предполагают увеличение экспорта, а чистые продажи валютной выручки вырастут на $2-3 млрд в месяц с текущих $9 млрд. Мы ожидаем снижения номинального импорта со стороны розничного бизнеса из-за слабого рубля и подтверждаем прогноз курса USD/RUB на уровне 90-95 руб./$1 в ближайшие месяцы".

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