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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"
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12 октября 2023 года 16:37
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $310 за штуку, сообщается в обзоре. "Налоговая служба США требует от Microsoft доплаты налогов в размере $28,9 млрд плюс штрафы и пени за 2004-2013 годы. Компания сообщила, что с момента проверки изменила корпоративную структуру и практику, поэтому вопросы, поднятые Налоговой службой, неактуальны. Microsoft добавила, что с 2004 года выплатила США более $67 млрд налогов. Компания также заявила, что, по ее мнению, сумма, подлежащая уплате по итогам проверки, должна быть уменьшена на $10 млрд исходя из закона о сокращении налогов, принятого бывшим президентом Дональдом Трампом. Мы считаем, что даже если компании придется выплатить $29 млрд, списание сильно не скажется на оценке Microsoft, поскольку носит разовый характер, а сумма налогов составляет лишь 1% от рыночной капитализации компании", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MICROSOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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