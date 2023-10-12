Рубль днем сократил темпы роста к основным валютам после взлета на старте торгов до уровней конца сентября

Москва. 12 октября. Доллар США, китайский юань и евро активно дешевеют, хотя и сократили темпы падения на Московской бирже днем в четверг. Рубль продолжает уверенно повышаться к бивалютной корзине после взлета на старте торгов, когда участники рынка наиболее активно отыгрывали решение об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров сроком на полгода и о котором стало известно в среду вечером, уже после завершения торгов в валютной секции биржи.

Курс доллара США составил 97,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар падал до 96,455 руб. впервые с 27 сентября. Евро к этому времени стоил 103,06 руб./EUR1, подешевев на 3,44 рубля. Ранее евро опускался до 102,59 руб. впервые с 29 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,25 рубля, до 99,79 руб. Курс китайского юаня снизился на 41 копейку, до 13,3 руб. Ранее юань уменьшался до 13,2 руб. впервые с 27 сентября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов, отыгрывая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательство продажи валютной выручки на внутреннем рынке сроком на полгода, чтобы стабилизировать его курс. Соответствующий указ накануне вечером подписал президент Владимир Путин и, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, документом утвержден список компаний, на которых распространится требование.

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", - заявили в ЦБ.

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности", - указал регулятор.

Требования об обязательной продаже валютной выручки касается крупнейших экспортеров, важен также временный характер этих мер, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, что меры адресные, то есть они затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров, поэтому для большого числа компаний малых, средних, крупных компаний, у которых небольшая доля валютной выручки, - они смогут сохранить текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов", - сказала Набиуллина.

"Кроме того, указ предусматривает временность, возможность правительством установить временный характер этих ограничений. В течение этого времени будет осуществляться мониторинг за эффективностью действия этой меры", - подчеркнула глава ЦБ.

"Рубль резко укрепился, после того как президент РФ подписал указ о реализации валютной выручки рядом экспортеров на российском валютном рынке сроком на шесть месяцев. Рынки позитивно отреагировали на данные меры. Между тем у рубля есть и другие факторы поддержки, которые в совокупности могут повлиять на дальнейшее укрепление: жесткая монетарная политика ЦБ РФ и относительно дорогая нефть, плюс сохраняется вероятность дальнейшего ее роста", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Долгожданное решение властей по ужесточению мер валютного контроля, как мы рассчитываем, позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, - следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь, ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала. И, в сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце, дают нам основания понизить прогнозный ориентир по курсу доллара на конец месяца с 95-100 руб. до 90-95 руб. Утром курс доллара активно отыгрывал перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 руб. Волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой. Сегодня видим целевым диапазоном по доллару зону 95-98,5 руб., не исключаем локального теста нижней его границы внутри дня", - подчеркивает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"...Фактическое влияние данной меры на курс не должно быть существенным. Экспортеры и так уже продавали почти 90% валютной выручки за редким исключением, теперь по большому счету лишь вводится контроль за этой продажей. Существенных изменений счета текущих операций (ключевого параметра, определяющего курс) мы не ожидаем от этого указа. Однако полагаем, что волатильность курса действительно снизится, а это главное. Если курс вновь придет к отметке в 100 рублей за доллар или 14 рублей за юань, то тогда уже потребуются более значительные меры, включая ограничения на вывод капитала. Но опять же, подчеркиваем, что в текущей ситуации введение этого указа не может привести к значительному укреплению рубля", - в свою очередь, говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть перешли к повышению днем в четверг в ожидании официального доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 18:00 МСК.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,62%, до $87,2 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,47%, до $84,71 за баррель.

В ходе первой половины торгов нефть дешевела на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США. Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд к августу - до самого высокого уровня с июля 2022 года и составили $18,8 млрд. При этом объемные показатели увеличились на 460 тыс. баррелей, до 7,6 млн б/с в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8, до $81,8 за баррель, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

При этом экспорт нефти вырос на 250 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с. Дисконт Urals к бенчмарку North Sea Dated (Brent) составил $12,20 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

По данным МЭА, каждый сорт российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка на $20/барр. Так, стоимость Urals в портах Приморск и Новороссийск в прошлом месяце выросла к августу почти на $10, до $80,25/барр. и 80,96/барр. соответственно.

Цена ESPO выросла с $78,52/барр. в августе до $86,75/барр. в сентябре. При этом дисконт данного сорта к сорту Dubai сократился на $1,5, до $6,90/барр. В первые дни октября данный показатель снизился примерно до $4/барр.

Агентство отмечает, что примерно 190 тыс. б/с нефти по-прежнему распределяются по "неизвестным" направлениям. Экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тыс. б/с, а в Турцию - на 80 тыс. б/с. В целом экспорт российского сырья не изменился по сравнению с сентябрем 2022 года.