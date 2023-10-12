Рост тарифов на 3,2% добавит примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти"- SberCIB

Рост тарифов на 3,2% добавит примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти", полагает аналитик SberCIB Investment Research Геннадий Суханов.

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает поднять тарифы "Транснефти" на 7,2% в январе 2024 года. Предлагаемое повышение тарифов превышает значение, которое заложено в нашей модели, и весьма позитивно отразится на чистой прибыли и дивидендах компании. По нашим расчетам, рост тарифов на 3,2% добавляет примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти" при прочих равных. Размер дивидендов на акцию достигнет 23300 руб. (дивиденды в таком размере должны быть выплачены в 2025 году), что предполагает дивидендную доходность 16,5% исходя из текущих котировок. Мы ожидаем, что в 2024 году размер выплат составит 21000 руб. на акцию (доходность - 15%)".

Эксперт инвестбанка положительно оценивает перспективы роста "префов" "Транснефти" и нециклическую бизнес-модель, которая не зависит от цены на нефть и курса рубля. Снижение доходности рублевых облигаций окажет позитивное влияние на котировки. Дробление акций в соотношении 1:100 повысит ликвидность бумаг и сделает их более привлекательными для инвесторов, считает аналитик.

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