"Финам" открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth Group с целью $570

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $570 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $500, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в пятницу, 13 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $91,41 млрд, а прибыль на акцию - $6,33. Ожидается, что компания превзойдет прогнозы аналитиков за счет роста

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии уровня открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $570. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $500 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59", - указывают в "Финаме".

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в области медицинского страхования, которая обслуживает более 100 млн клиентов в США и других странах и занимает первое место по размеру страховых премий.

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