Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Транснефти

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 168000 тысяч рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"ФАС России предложила повысить тарифы на прокачку нефти в 2024 году в среднем на 7,2%. Новость позитивна для акций эмитента. Свои прогнозы финансовых результатов на 2024 год мы строили исходя из темпа роста тарифов в 6%, и более существенное их повышение означает увеличение EBITDA и дивиденда на бумагу в наших прогнозах на 2% (до 611 млрд руб.) и на 3% (до 21 тыс. руб.) соответственно. В октябре 2020 года правительство согласовало параметры тарифного регулирования "Транснефти" на 2021-2030 гг. Ежегодный рост тарифов на транспортировку нефти устанавливается в размере 99,9% от прогнозируемого среднего ИПЦ на следующий год, - указывают эксперты. - Стоит также отметить, что в 2023-2024 гг. Минфин РФ ожидает практически неизменных уровней добычи ЖУВ по сравнению с 2022 годом (когда они составили 535 млн тонн), несмотря на дополнительные ограничения РФ со 2П23: прогноз добычи на этот год составляет 527 млн тонн, на будущий год - 523 млн тонн".

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