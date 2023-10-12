Рынок акций РФ после негативного открытия по индексу МосБиржи отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов"

Москва. 12 октября. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел в рублевых ценах blue chips из-за резкого укрепление рубля после введения властями страны обязательств продажи валютной выручки на внутреннем рынке для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода. Индекс МосБиржи после локального провала в район 3120 пунктов смог отскочить выше 3150 пунктов за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала (выросли индексы акций и нефть).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3158,17 пункта (-1,1%, минимум сессии - 3122,58 пункта), индекс РТС вырос до 1025,89 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Доллар упал до 96,97 рубля (-3,23 рубля), минимум сделок - 96,46 руб./$1.

Президент РФ Владимир Путин накануне вечером подписал указ о введении на 6 месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -2,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,8%), OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%).

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, решение властей РФ о введении обязательной репатриации части валютной выручки может стать долгосрочным фактором поддержки рубля, что сделает более понятным расклад сил на российских валютном и фондовом рынках. Однако некоторые важные детали должны проясниться со временем - в частности, какая доля выручки будет продаваться компаниями из разных секторов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на резкое изменение курса рубля, общая картина по индексу МосБиржи вновь не поменялась: по-прежнему ожидается торговля в широкой боковой формации с нижней границей 3000 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов. Однако в ближайшее время высока вероятность снижения индекса к нижней границе диапазона, в основном на фоне возможной слабости в котировках акций экспортеров. В США в четверг и пятницу выходит ключевая статистика, которая определит дальнейшее направление рынков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи ближайшими поддержками выступают уровни 3150 и 3110 пунктов. Накануне вечером инвесторы негативно восприняли новости о введении обязательной продажи валютной выручки, поскольку меры призваны укрепить рубль, а это негативно для экспортеров. После первоначальной негативной реакции в акциях, впрочем, рынок наверняка вернется к оценке других экономических факторов, а выше 3110 пунктов индекс МосБиржи сохраняет настрой на краткосрочный рост.

Рублю для развития повышения еще предстоит преодолеть важные технические уровни. В Европе и США будут ждать данных по американской потребительской инфляции, а на рынке нефти - новостей с энергетического форума в России, а также ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА, отметила Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов также констатирует, что рубль получил мощный драйвер роста благодаря указу властей об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, в число которых вошли представители ТЭК.

Пока сложно просчитать, до каких величин может укрепиться российская валюта. В указе не сказано, что экспортеры должны будут продавать всю валютную выручку. Перечень экспортеров, попадающих под указ, и объемы продаж установит правительство, напомнил эксперт.

Новость негативна для акций экспортеров. В последние недели слабый рубль был главным драйвером роста рынка акций, теперь же он во многом лишился этой поддержки. Более того, продолжает дешеветь нефть, постепенно освобождаясь от премии за геополитический риск, который в начале недели был заложен в котировки в связи с событиями вокруг Израиля. Сильная поддержка по нефти Brent находится в районе $82 за баррель, но пока поводов для ее пробоя не наблюдается, отмечает эксперт.

В целом складываются все предпосылки для продолжения снижения рынка акций. Не исключено, что индекс МосБиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. В таких условиях лучше рынка должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги Мосбиржи, которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Также интересны будут бумаги банков и компаний ритейла, считает Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq на протоколе сентябрьского заседания Федрезерва.

Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.

Инвесторы также ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в стране (выйдут в четверг в 15:30 МСК) и начала сезона корпоративных отчетов (пятница).

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,2-0,3%, CAC 40 теряет менее 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Промпроизводство в Великобритании выросло в августе на 1,3% в годовом выражении и снизилось на 0,7% к июлю, при прогнозах роста первого показателя на 1,7% и снижения второго на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг начали корректироваться после снижения на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $86,42 за баррель (+0,7% и -2,1% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,86 за баррель (+0,5% и -2,9% накануне).

Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 МСК.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,7%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,4%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,6%).

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,8% и +6% "префы"), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,77 млрд рублей (из них 5,8 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,81 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).