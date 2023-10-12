ЦБР может поднять ставку больше чем на 100 б.п. в октябре - "БКС МИ"

Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре 2023 года почти неизбежно, может составить и больше 100 б.п., считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"После скачка в сентябре инфляция продолжила разгон в октябре, причем годовой показатель, по оценке Минэкономики, превысил 6,3%. В сентябре ЦБ РФ ожидал, что к концу года инфляция останется в диапазоне 6-7%, но для этого необходим крайне низкий рост в IV квартале, что пока выглядит практически невозможным. Мы уверены, что регулятор повысит ключевую ставку в октябре, и не исключено, что больше чем на 100 б.п., если темпы инфляции в этом месяце останутся высокими. Зампред ЦБ Алексей Заботкин недавно заявил, что регулятор ожидает пика инфляции весной-летом 2024 года, то есть к этому времени она заметно отклонится от целевого уровня", - указывают эксперты в комментарии.

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