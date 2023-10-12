Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alnylam Pharmaceuticals

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Alnylam Pharmaceuticals до $198 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"FDA отказало Alnylam в одобрении нового назначения ONPATTRO, что стало неожиданностью для эмитента. При этом руководство компании отмечает, что это не связано с профилем безопасности препарата, качеством выполнения исследования или производственными аспектами, - указывает аналитик. - Влияние последних событий на долгосрочную динамику выручки Alnylam будет ограниченным. Компания продолжит набирать пациентов в терапию AMVUTTRA. AMVUTTRA, как наиболее эффективный препарат, сможет занять более значительную долю рынка по сравнению с конкурентами и сможет сделать это достаточно быстрыми темпами с помощью существующей коммерческой инфраструктуры Alnylam".

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