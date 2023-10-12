.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа
.
12 октября 2023 года 12:27
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии эксперта Кирилла Бахтина. "Мы расцениваем опубликованные эмитентом предварительные производственные результаты за 3К23, показывающие рост продаж газа, как умеренно позитивные для его акций. Стабильная динамика добычи газа соответствует ранее представленному ориентиру компании на весь 2023 год, а добыча жидких углеводородов за 9М23 пока опережает прогноз компании по росту на 2-2,5% за весь текущий год. Скорый запуск "Арктик СПГ 2" и начало коммерческих поставок с проекта в январе могут стать драйвером для котировок бумаг компании", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 октября 2023 года 16:37
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $310 за штуку, сообщается в обзоре. "Налоговая служба США требует от Microsoft доплаты налогов в размере $28,9 млрд плюс штрафы и пени за 2004-2013 годы. Компания сообщила, что с момента... читать дальше
.12 октября 2023 года 16:01
Рост тарифов на 3,2% добавит примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти", полагает аналитик SberCIB Investment Research Геннадий Суханов. "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает поднять тарифы "Транснефти" на 7,2% в январе 2024 года. Предлагаемое повышение тарифов превышает... читать дальше
.12 октября 2023 года 16:00
Рубль днем сократил темпы роста к основным валютам после взлета на старте торгов до уровней конца сентября
Москва. 12 октября. Доллар США, китайский юань и евро активно дешевеют, хотя и сократили темпы падения на Московской бирже днем в четверг. Рубль продолжает уверенно повышаться к бивалютной корзине после взлета на старте торгов, когда участники рынка наиболее активно отыгрывали решение об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров сроком на полгода и о котором стало известно в среду вечером, уже после завершения торгов в валютной секции биржи. читать дальше
.12 октября 2023 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $570 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $500, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.12 октября 2023 года 15:06
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 168000 тысяч рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "ФАС России предложила повысить тарифы на прокачку... читать дальше
.12 октября 2023 года 14:41
Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре 2023 года почти неизбежно, может составить и больше 100 б.п., считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "После скачка в сентябре инфляция продолжила разгон в октябре, причем годовой показатель, по оценке Минэкономики,... читать дальше
.12 октября 2023 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon с целью 105 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 76 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Объем продаж недвижимости компании за 9М23... читать дальше
.12 октября 2023 года 13:47
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и повысили прогнозную стоимость бумаги до 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 3К23: добыча природного газа незначительно... читать дальше
.12 октября 2023 года 13:16
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Alnylam Pharmaceuticals до $198 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами. "FDA отказало Alnylam в одобрении нового назначения ONPATTRO, что... читать дальше
.12 октября 2023 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 300 рублей за штуку при условии, что в 2024 году ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк отчитался о финансовых результатах за... читать дальше
.12 октября 2023 года 11:57
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 6900 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов и готов выкупить до 7,9% от всех выпущенных... читать дальше
.12 октября 2023 года 11:33
интересная история для инвесторов, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 187390 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по прокачке нефти "Транснефти" в среднем... читать дальше
.12 октября 2023 года 11:30
Рынок акций РФ после негативного открытия по индексу МосБиржи отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов"
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел в рублевых ценах blue chips из-за резкого укрепление рубля после введения властями страны обязательств продажи валютной выручки на внутреннем рынке для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода. Индекс МосБиржи после локального провала в район 3120 пунктов смог отскочить выше 3150 пунктов за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала (выросли индексы акций и нефть). читать дальше
.12 октября 2023 года 11:06
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогноз подъема ключевой ставки Банка России до 14% годовых по итогам заседания 27 октября 2023 года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Аннуализированная инфляция в сентябре превысила 14% после 9% в предыдущие месяцы. Выросли цены... читать дальше
.12 октября 2023 года 10:45
Решение об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров поддержит рынок рублевых гособлигаций на торгах в четверг, возможно снижение доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на 10-20 базисных пунктов (б.п.), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.