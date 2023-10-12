"Префы" Транснефти - интересная инвестиционная история - ПСБ

Привилегированные акции "Транснефти" - интересная история для инвесторов, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 187390 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по прокачке нефти "Транснефти" в среднем на 7,2%, следует из соответствующего проекта приказа, размещенного на портале правовой информации. Помимо этого, ФАС предлагает в среднем в таком же размере повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефтепродуктов. Акции компании отреагировали в моменте позитивно на эту новость. Напомним, что тарифы на услуги эмитента с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, а в 2021 году - на 3,6%. Ежегодный рост тарифов позволяет компании наращивать финпоказатели, - отмечают эксперты в комментарии. - С учетом сильных результатов по МСФО за 1П23, а также ожидаемого сплита акций, мы считаем "Транснефть" интересной историей для инвесторов. Ориентируемся на 187390 руб./акцию на горизонте двенадцати месяцев".

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