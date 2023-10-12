Инвестбанк Синара сохраняет прогноз подъема ставки ЦБР до 14% в октябре 2023г

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогноз подъема ключевой ставки Банка России до 14% годовых по итогам заседания 27 октября 2023 года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

"Аннуализированная инфляция в сентябре превысила 14% после 9% в предыдущие месяцы. Выросли цены на большее количество товаров, причем не в силу сезонных факторов. Базовая инфляция (в расчете которой не учитывается фактор сезонности) ускорилась, что также может указывать на стабильный рост цен, который становится аргументом в пользу повышения ставки для снижения инфляции до целевого уровня 4% в 2024 году. Подтверждаем прогноз, что ЦБ РФ увеличит ставку в октябре до 14%", - пишет эксперт.

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