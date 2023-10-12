Возможно снижение доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на 10-20 б.п. - ПСБ

Решение об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров поддержит рынок рублевых гособлигаций на торгах в четверг, возможно снижение доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на 10-20 базисных пунктов (б.п.), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности коротких и среднесрочных бумаг в среду снизились на 15-19 б.п., отыгрывая указ президента РФ о введении сроком на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 3 б.п. - до 12,12% годовых. Отметим, что инвесторы уже давно ждали дополнительные меры поддержки валютного рынка, который является основным источником проинфляционных рисков из-за ослабления рубля. Локально видим потенциал для снижения доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на уровне 10-20 б.п." - указывает эксперт в комментарии.

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