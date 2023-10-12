Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из США, отчеты ОПЕК и МЭА, протокол заседания ЕЦБ, отчет об исполнении федерального бюджета США:

- Индекс потребительских цен в США в сентябре;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства;

- Еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США;

- Протокол сентябрьского заседания ЕЦ;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США в сентябре.

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