Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 95-98,5 руб./$1 в четверг - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль проведет торговую сессию четверга, скорее всего, в диапазоне 95-98,5 руб./$1 с возможностью локального теста его нижней границы, волатильность на рынке в рамках дня останется высокой, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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