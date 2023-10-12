Цены рублевых корпбондов в четверг продемонстрируют рост, отыгрывая введение обязательной продажи валютной выручки

Москва. 12 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, продемонстрируют заметный рост, отыгрывая укрепление рубля, произошедшее после подписания президентом РФ указа о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, основной причиной укрепления рубля в начале торгов 12 октября стал указ президента РФ о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом данный фактор в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет доминировать над другими традиционными для внутреннего валютного рынка факторами, такими как динамика цен на нефть и мировых рынков капитала, которые на какое-то время отойдут на второй план. Указ об обязательной продаже валютной выручки позитивен не только для курса рубля, но и для внутреннего долгового рынка и экономики страны в целом, поскольку снижает потребность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считают эксперты.

Российские власти в среду вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, документом утвержден список компаний, на которых распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.

"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", - сказал Песков. По его словам, "процент валюты, который будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России". Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу. Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки обязательной продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением кабинета министров в суточный срок.

"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал нововведение первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приведены в сообщении.

Дискуссия о возможных мерах валютного контроля активно шла в последние месяцы на фоне существенного падения курса рубля, который несмотря на достаточно благоприятную внешнюю конъюнктуру пробил отметку 100 руб./$1. В середине августа волну ослабления нацвалюты удалось сбить за счет экстренных мер денежно-кредитной политики: ЦБ на внеплановом заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, с 8,5% до 12% годовых. Однако в конце сентября - начале октября курс рубля вновь стал существенно снижаться. Нижняя точка была зафиксирована 9 октября, когда в ходе торгов на Мосбирже была достигнута отметка 102,345 руб./$1, в то время как в конце июня - начале июля прошлого года доллар торговался вблизи уровней 50-51 руб./$1. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился в 2 раза.

Американские фондовые индексы выросли в среду на протоколе сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября. При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Кроме того, американский фондовый рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем индикатора в сентябре на 1,6%. Инвесторы также ожидают публикацию данных о сентябрьской динамике потребительских цен (индекс CPI) в стране в 15:30 мск четверга и начала сезона корпоративных отчетов в пятницу.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,75%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск набрал 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США. Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,38 за баррель, что на 0,51% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на 2,1%, до $85,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,63%, до $82,96 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 2,9%, до $83,49 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 октября снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,978 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,408 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,1% и составил 105,51 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 853,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,57%), "РЖД-001P-02R" (+0,53%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-2%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,55%) и "Почта России-001Р-10" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии БО-П12 объемом 30 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 14,2% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия 1,2%). По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны.

ООО "Охта групп" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Компания установила ставки 1-4-го купонов на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов - 16% годовых, 9-12-го купонов - 14% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрен call-опцион через 1,5 года. Доходность к погашению составит 16,78% годовых, к call-опциону - 17,77% годовых.

ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) установило ставки 1-6-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 16,26% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 13 октября.

ПАО "МТС-Банк" 17 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более RUONIA + 250 базисных пунктов. Длительность 1-го купонного периода - 2 дня, 2-13 купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 23 октября. В мае текущего года Банк России зарегистрировал две программы облигаций МТС - серии 001Р объемом до 50 млрд рублей и серии 002Р объемом до 400 млрд рублей. Обе программы бессрочные, облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "Солнечный свет" (ювелирный бренд Sunlight) 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Срок обращения займа - 1,5 года. Техразмещение планируется 25 октября. Мосбиржа в августе зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 30 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "РуссОйл" 24 октября планирует разместить дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

Лизинговая компания "Роделен" планирует разместить выпуск 8-летних облигаций серии 002P-01 объемом 1 млрд рублей. В конце июля Мосбиржа зарегистрировала программу бондов компании серии 002P объемом 10 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 17-18-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 13,4% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 33-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 13,2% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставки 2-40-го купонов определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, и разницы между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 25 октября досрочно погасит 10-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Компания разместила выпуск в октябре 2018 года по ставке 8,9% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.