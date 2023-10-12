Вероятно снижение рынка акций РФ на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно снижение на российском рынке акций на торгах в четверг на фоне сложившихся предпосылок (укрепление рубля, дешевеющая нефть), говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Не исключаем, что индекс Мосбиржи в ближайшее время начнет тестировать сильную поддержку 3000 пунктов с высокой вероятностью ухода ниже. "Лучше рынка" должны быть акции эмитентов, ориентированных на внутренний рынок. Прежде всего, это бумаги "Московской биржи", которые выиграют от дополнительной активности участников валютного рынка. Более интересны будут банк и ритейл. Однако в ближайшее время и они будут находиться под давлением общих распродаж", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.