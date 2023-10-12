Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже 3100п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет ниже уровня в 3100 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Аутсайдерами могут стать акции эмитентов из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что волна распродаж захлестнет и внутренние сектора. Однако, если эффект от новых мер будет достаточно для стабилизации курса валют, ожидания по дальнейшим действиям ЦБ РФ могут смягчиться, что позитивно скажется на акциях внутренних секторов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.