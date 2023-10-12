Brent торгуется около $85,6 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Фондовые индексы стран АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли в среду на протоколе сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.

Инвесторы также ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в стране в 15:30 мск четверга и начала сезона корпоративных отчетов в пятницу.

Акции Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) подорожали на 1,4%. Этого сланцевого производителя за $59,5 млрд покупает крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil (SPB: XOM), чья капитализация снижается на 3,5%. С учетом долга оценка Pioneer составляет $64,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями.

Бумаги биотехнологической Tempest Therapeutics взлетели в цене более чем в 40 раз, до $9,77 за штуку, после публикации положительных результатов испытаний препарата от рака печени.

Thor Industries (SPB: THO), выпускающая "дома на колесах", увеличила размер квартальных дивидендов на 7% - до 48 центов на акцию с 45 центов. Котировки ее бумаг выросли на 1,7%.

HP Inc. (SPB: HPQ), в свою очередь, повысила размер годовых дивидендов примерно на 5% - до $1,1 на акцию с $1,05. Рыночная стоимость производителя компьютеров и принтеров увеличилась на 1,5%.

Бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) прибавили в цене 1%. Ее совет директоров назначил главным исполнительным директором Тима Уэнтуорта, который ранее возглавлял Express Scripts - крупнейшую в США компанию, управлявшую пособиями на лекарственные средства. Уэнтуорт вступит в новую должность 23 октября.

Стоимость акций Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) поднялась на 0,9%. Совет директоров этого крупнейшего в мире производителя красок выбрал главой компании ее президента и операционного директора Хайди Петц.

Между тем сеть магазинов Family Dollar, принадлежащая дискаунт-ритейлеру Dollar Tree (SPB: DLTR), отзывает несколько десятков товаров медицинского назначения, произведенных P&G, Bayer и J&J, из-за неправильных условий хранения. Цена бумаг Dollar Tree уменьшилась на 1%.

Капитализация Humana Inc. (SPB: HUM) снизилась на 1,4% на новостях об уходе Брюса Бруссара с поста CEO во втором полугодии 2024 года. При этом он до 2025 года останется советником по стратегии в этой работающей в сфере здравоохранения компании.

Акции банка Morgan Stanley (SPB: MS) обесценились на 1,5% после того, как UBS снизил рекомендацию для них до "нейтральной" с "покупать" и прогнозную цену до $84 с $110 за штуку.

Цена бумаг DaVita Inc. (SPB: DVA), поставщика услуг в сфере диализа, рухнула на 16,9% на положительных результатах испытаний препарата датской Novo Nordisk от почечной недостаточности.

Рыночная стоимость Hall of Fame Resort & Entertainment, работающей в сфере развлечений, обвалилась на 33,6% после новостей о публичном размещении акций на $2,8 млн.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,19% и составил 33804,87 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 поднялось на 0,43% - до 4376,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,71% и составил 13659,68 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Рынки акций США выросли в среду после публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва в ходе заседания отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 мск поднялось на 1,6%.

Цены производителей выросли в стране в сентябре на минимальные с марта 2021 года 2% в годовом выражении после увеличения на пересмотренные 3,3% в августе, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост в прошлом месяце на 2,3%. Производственная инфляция замедляется девятый месяц подряд.

Между тем заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 0,5% в августе относительно предыдущего месяца после спада на 1,1% в июле. Августовский результат стал неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,4%.

На торгах в Токио значительно дорожают акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+2,9%), Advantest (+3,9%), Disco Corp. (+7,5%), Lasertec Corp. (+5,8%), Renesas Electronics (+5,2%) и Yaskawa Electric Corp. (+6%). Капитализация конгломерата Hitachi Ltd. растет на 4,7%, нефтепереработчика Idemitsu Kosan - на 6,1%,

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

В материковом Китае серьезно набирают в стоимости бумаги кредитных организаций: ICBC и China Construction Bank - 2,1%, China Merchants Bank - 2,2%, Bank of China - 2,4%.

Эти же банки активно прибавляют на торгах в Гонконге. Котировки акций China Construction Bank повышаются на 5,9%, China Merchants Bank - на 5,5%, ICBC - на 5,1%, Bank of China - на 4,4%.

Капитализация страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) на Гонконгской фондовой бирже растет на 4,1%, автомобильной Geely - на 4,3%. Между тем цена бумаг PetroChina Co. (SPB: 857) снижается на 2,5%, CNOOC - на 1,5%, ENN Energy Holdings - на 1%.

В пятницу трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск набрал 0,8%.

Рыночная стоимость авиакомпании Korean Air Lines увеличивается на 0,5%, сталелитейной Posco - на 2%, производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. - на 0,2%.

Цена акций автомобильной Hyundai Motor, напротив, сокращается на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Цена бумаг Rio Tinto в Сиднее повысилась на 0,9%, BHP - на 0,3%, Fortescue Metals и ANZ Group - на 0,8%, Macquarie Group - на 0,4%.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $85,6 за баррель, что на $0,22 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,32 (0,38%), до $83,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,48 (2,9%), до $83,49 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

"На данный момент риски для нефтяного рынка являются низкими, - говорит главный аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Суон. - Однако есть небольшая вероятность роста цен, поскольку США внимательно оценивают связь Ирана с ХАМАС".

"Если Вашингтон решит более жестко ограничить экспорт нефти из Ирана, это может изменить ситуацию на рынке", - приводит слова Суона Market Watch.