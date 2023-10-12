.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется около $85,6 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,87%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,87% после повышения на 0,28% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом выросла до 6% после 5,15% месяцем ранее. Рост цен превысил прогноз аналитиков
 
В РФ на полгода введена обязательная продажа валютной выручки для крупных экспортеров
Российские власти вводят для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательство продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте,...
 
С налога на проценты по вкладам в бюджет может поступить 312 млрд руб.
Власти рассчитывают за три года суммарно получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. Об этом сказано в материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы, с которыми ознакомились "Известия". В 2024 году налог на проценты по вкладам...
 
Минцифры просит увеличить финансирование льготных IТ-кредитов
Минцифры предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г., рассказал "Ведомостям" представитель ведомства. Он напомнил, что на этот год в федеральном бюджете на льготные IТ-кредиты...
 
12 октября 2023 года 09:10

Brent торгуется около $85,6 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Фондовые индексы стран АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли в среду на протоколе сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.

Инвесторы также ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в стране в 15:30 мск четверга и начала сезона корпоративных отчетов в пятницу.

Акции Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) подорожали на 1,4%. Этого сланцевого производителя за $59,5 млрд покупает крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil (SPB: XOM), чья капитализация снижается на 3,5%. С учетом долга оценка Pioneer составляет $64,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями.

Бумаги биотехнологической Tempest Therapeutics взлетели в цене более чем в 40 раз, до $9,77 за штуку, после публикации положительных результатов испытаний препарата от рака печени.

Thor Industries (SPB: THO), выпускающая "дома на колесах", увеличила размер квартальных дивидендов на 7% - до 48 центов на акцию с 45 центов. Котировки ее бумаг выросли на 1,7%.

HP Inc. (SPB: HPQ), в свою очередь, повысила размер годовых дивидендов примерно на 5% - до $1,1 на акцию с $1,05. Рыночная стоимость производителя компьютеров и принтеров увеличилась на 1,5%.

Бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) прибавили в цене 1%. Ее совет директоров назначил главным исполнительным директором Тима Уэнтуорта, который ранее возглавлял Express Scripts - крупнейшую в США компанию, управлявшую пособиями на лекарственные средства. Уэнтуорт вступит в новую должность 23 октября.

Стоимость акций Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) поднялась на 0,9%. Совет директоров этого крупнейшего в мире производителя красок выбрал главой компании ее президента и операционного директора Хайди Петц.

Между тем сеть магазинов Family Dollar, принадлежащая дискаунт-ритейлеру Dollar Tree (SPB: DLTR), отзывает несколько десятков товаров медицинского назначения, произведенных P&G, Bayer и J&J, из-за неправильных условий хранения. Цена бумаг Dollar Tree уменьшилась на 1%.

Капитализация Humana Inc. (SPB: HUM) снизилась на 1,4% на новостях об уходе Брюса Бруссара с поста CEO во втором полугодии 2024 года. При этом он до 2025 года останется советником по стратегии в этой работающей в сфере здравоохранения компании.

Акции банка Morgan Stanley (SPB: MS) обесценились на 1,5% после того, как UBS снизил рекомендацию для них до "нейтральной" с "покупать" и прогнозную цену до $84 с $110 за штуку.

Цена бумаг DaVita Inc. (SPB: DVA), поставщика услуг в сфере диализа, рухнула на 16,9% на положительных результатах испытаний препарата датской Novo Nordisk от почечной недостаточности.

Рыночная стоимость Hall of Fame Resort & Entertainment, работающей в сфере развлечений, обвалилась на 33,6% после новостей о публичном размещении акций на $2,8 млн.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,19% и составил 33804,87 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 поднялось на 0,43% - до 4376,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,71% и составил 13659,68 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Рынки акций США выросли в среду после публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва в ходе заседания отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 мск поднялось на 1,6%.

Цены производителей выросли в стране в сентябре на минимальные с марта 2021 года 2% в годовом выражении после увеличения на пересмотренные 3,3% в августе, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост в прошлом месяце на 2,3%. Производственная инфляция замедляется девятый месяц подряд.

Между тем заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 0,5% в августе относительно предыдущего месяца после спада на 1,1% в июле. Августовский результат стал неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,4%.

На торгах в Токио значительно дорожают акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+2,9%), Advantest (+3,9%), Disco Corp. (+7,5%), Lasertec Corp. (+5,8%), Renesas Electronics (+5,2%) и Yaskawa Electric Corp. (+6%). Капитализация конгломерата Hitachi Ltd. растет на 4,7%, нефтепереработчика Idemitsu Kosan - на 6,1%,

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

В материковом Китае серьезно набирают в стоимости бумаги кредитных организаций: ICBC и China Construction Bank - 2,1%, China Merchants Bank - 2,2%, Bank of China - 2,4%.

Эти же банки активно прибавляют на торгах в Гонконге. Котировки акций China Construction Bank повышаются на 5,9%, China Merchants Bank - на 5,5%, ICBC - на 5,1%, Bank of China - на 4,4%.

Капитализация страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) на Гонконгской фондовой бирже растет на 4,1%, автомобильной Geely - на 4,3%. Между тем цена бумаг PetroChina Co. (SPB: 857) снижается на 2,5%, CNOOC - на 1,5%, ENN Energy Holdings - на 1%.

В пятницу трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск набрал 0,8%.

Рыночная стоимость авиакомпании Korean Air Lines увеличивается на 0,5%, сталелитейной Posco - на 2%, производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. - на 0,2%.

Цена акций автомобильной Hyundai Motor, напротив, сокращается на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Цена бумаг Rio Tinto в Сиднее повысилась на 0,9%, BHP - на 0,3%, Fortescue Metals и ANZ Group - на 0,8%, Macquarie Group - на 0,4%.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $85,6 за баррель, что на $0,22 (0,26%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,32 (0,38%), до $83,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,48 (2,9%), до $83,49 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

"На данный момент риски для нефтяного рынка являются низкими, - говорит главный аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Брайан Суон. - Однако есть небольшая вероятность роста цен, поскольку США внимательно оценивают связь Ирана с ХАМАС".

"Если Вашингтон решит более жестко ограничить экспорт нефти из Ирана, это может изменить ситуацию на рынке", - приводит слова Суона Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 октября 2023 года 16:37
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Microsoft на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Microsoft Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $310 за штуку, сообщается в обзоре. "Налоговая служба США требует от Microsoft доплаты налогов в размере $28,9 млрд плюс штрафы и пени за 2004-2013 годы. Компания сообщила, что с момента...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 16:01
Рост тарифов на 3,2% добавит примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти"- SberCIB
Рост тарифов на 3,2% добавит примерно 7% к чистой прибыли и дивидендам "Транснефти", полагает аналитик SberCIB Investment Research Геннадий Суханов. "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает поднять тарифы "Транснефти" на 7,2% в январе 2024 года. Предлагаемое повышение тарифов превышает...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 16:00
Рубль днем сократил темпы роста к основным валютам после взлета на старте торгов до уровней конца сентября
Москва. 12 октября. Доллар США, китайский юань и евро активно дешевеют, хотя и сократили темпы падения на Московской бирже днем в четверг. Рубль продолжает уверенно повышаться к бивалютной корзине после взлета на старте торгов, когда участники рынка наиболее активно отыгрывали решение об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров сроком на полгода и о котором стало известно в среду вечером, уже после завершения торгов в валютной секции биржи.    читать дальше
.
12 октября 2023 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth Group с целью $570
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $570 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $500, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 15:06
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Транснефти
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 168000 тысяч рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "ФАС России предложила повысить тарифы на прокачку...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:41
ЦБР может поднять ставку больше чем на 100 б.п. в октябре - "БКС МИ"
Повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в октябре 2023 года почти неизбежно, может составить и больше 100 б.п., считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "После скачка в сентябре инфляция продолжила разгон в октябре, причем годовой показатель, по оценке Минэкономики,...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 105 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon с целью 105 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,6%, стоп-приказ: 76 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Объем продаж недвижимости компании за 9М23...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:47
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 2000 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" и повысили прогнозную стоимость бумаги до 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 3К23: добыча природного газа незначительно...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:16
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alnylam Pharmaceuticals
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Alnylam Pharmaceuticals до $198 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами. "FDA отказало Alnylam в одобрении нового назначения ONPATTRO, что...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 12:47
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 300 рублей за штуку при условии, что в 2024 году ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк отчитался о финансовых результатах за...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 12:27
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии эксперта Кирилла Бахтина. "Мы расцениваем опубликованные эмитентом предварительные производственные результаты за 3К23, показывающие рост продаж газа, как умеренно позитивные для его акций....    читать дальше
.
12 октября 2023 года 11:57
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 6900 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов и готов выкупить до 7,9% от всех выпущенных...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 11:33
"Префы" Транснефти - интересная инвестиционная история - ПСБ
интересная история для инвесторов, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 187390 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по прокачке нефти "Транснефти" в среднем...    читать дальше
.
12 октября 2023 года 11:30
Рынок акций РФ после негативного открытия по индексу МосБиржи отыграл часть потерь за счет закрытия "шортов"
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел в рублевых ценах blue chips из-за резкого укрепление рубля после введения властями страны обязательств продажи валютной выручки на внутреннем рынке для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода. Индекс МосБиржи после локального провала в район 3120 пунктов смог отскочить выше 3150 пунктов за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне позитивных сигналов с мировых рынков капитала (выросли индексы акций и нефть).    читать дальше
.
12 октября 2023 года 11:06
Инвестбанк Синара сохраняет прогноз подъема ставки ЦБР до 14% в октябре 2023г
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогноз подъема ключевой ставки Банка России до 14% годовых по итогам заседания 27 октября 2023 года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Аннуализированная инфляция в сентябре превысила 14% после 9% в предыдущие месяцы. Выросли цены...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.