"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Marriott

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций гостиничной сети Marriott International с прогнозной стоимостью на уровне с $232 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Высокорентабельный бизнес, солидная ликвидность и акцент на корпоративный сегмент поддерживают восстановление прибыли в 2023 году. К плюсам отнесем и глобальную бизнес-модель, которая позволяет Marriott расширять номерной фонд во всех регионах присутствия, - указывают эксперты. - В сентябре менеджмент эмитента обновил прогноз на год. Ожидаются рост выручки на номер на 12-14% и скорректированная прибыль в размере $8,36-8,65/акцию. Мы считаем целевые уровни вполне достижимыми, несмотря на рост расходов и увеличение стоимости заимствования. Повышаем прогноз прибыли на 2023 год с $8,4 до $8,64 и на 2024 год с $9,3 до $9,55. Обе оценки выше консенсуса. С начала года акции компании выросли в цене почти на 30% против 10,5% у SPDR (ETF на S&P 500). Мы видим потенциал роста акций за счет выхода в средний сегмент рынка и фокуса на люксовых брендах. Во 2К23 значительно вырос спрос в Северной Америке. Туризм был в лидерах, но и корпоративный сегмент (командировки, конференции) не отставал - идет восстановление после пандемии COVID-19".

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