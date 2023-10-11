Рынок акций РФ в среду поднялся к 3200п по индексу Мосбиржи, обновив максимум более чем за месяц

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми надеждами на неизменность ставки Федрезерва США, хотя свежая статистика говорит об ускорении американской инфляции. Индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за месяц и поднялся вплотную к 3200 пунктам, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля и упавшей нефти (Brent опустилась ниже $86 за баррель).

В лидерах роста выступили бумаги Polymetal (MOEX: POLY), просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) после отсечки дивидендов за полугодие.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3194,12 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1005,24 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 100,15 рубля (-0,15 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 100,73 руб./$1.

Подорожали акции Polymetal (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.

Кроме того, Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), что Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, при этом локализацию производства в этой стране изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" сообщил, что Иран обсуждает возможность закупок российского газа, а также отметил, что есть идеи расширить возможности поставок газа по трубе в Турцию.

Локальное давление на акции "Газпрома" вечером оказали заявления главы совета директоров компании Виктора Зубкова о преждевременности обсуждения перспектив дивидендных выплат, поскольку в скором времени будет рассматриваться вопрос о корректировке бюджета концерна, по итогам работы в первом полугодии.

Акции "Татнефти" подешевели до 629,3 рубля (-2,9%), дивиденды за первое полугодие составляют 27,54 рубля на акцию каждого типа.

Просели также акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций большую часть среды торговался в нейтральном ключе. Во второй половине дня покупатели немного оживились, индекс МосБиржи подобрался к 3200 пунктам. Нефть Brent, несмотря на локальный спад, торгуется на относительно комфортных уровнях, а рубль остается слабым, хоть и периодически пытается оттеснить доллар ниже отметки 100 руб./$1.

Внешний фон несколько улучшился, но оптимизм сдерживает острая геополитика, ухудшение экономических прогнозов и слабость статистики. На осенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка глава ВБ Аджай Банга заявил о том, что высокие процентные ставки продолжат сдерживать мировую экономику. Вдобавок к этому, индекс цен производителей (PPI) США за сентябрь вышел чуть выше ожиданий.

В четверг важной информацией, способной повлиять на общерыночный сантимент, будут сентябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) США, ежемесячный отчет ОПЕК и протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Группа "Астра" завершит прием заявок в рамках предстоящего IPO, состоится заседание совета директоров "Группы Позитив" (MOEX: POSI) - в повестке утверждение дивидендной политики и рекомендация по дивидендам. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 октября - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд на фоне позитивной динамики на глобальных рынках и снижающейся нефти. В России стартовала "Энергетическая неделя", в которой принимает участие министр энергетики Саудовской Аравии, что дает надежду на оптимизм по итогам форума - как минимум, достижение договоренностей по поддержке цен на нефть в 2023-2024 годах.

Акции "ЛУКОЙЛа" вернулись к уровням февраля 2022 года. Помимо высоких цен на нефть драйвером роста является ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом, отмечает эксперт.

"Голубиные" заявления со стороны представителей ФРС США дали инвесторам надежду, что на ближайшем заседании регулятор все-таки сохранит ставку в текущем диапазоне, а также сможет ее удерживать на текущем уровне длительное время, считает Кравченко.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ в среду смог подрасти вслед за мировыми площадками.

Акции Whoosh (MOEX: WUSH) (+2%, до 215,1 руб.) поддержала новость о предстоящем 17 октября решении совета директоров в отношении дивидендов. Как известно, руководство выделило на выплаты по итогам девяти месяцев 1,4 млрд руб.: дивиденд на акцию может составить 10,23 руб., с доходностью около 5% годовых в текущих котировках.

Активность "быков" в бумагах Polymetal сопровождается сообщением о выкупе компанией еще 2,5 тыс. обыкновенных акций в рамках предложения по обмену. Котировки "префов" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1%) подросли после предложения ФАС в 2024 году повысить тарифы на прокачку на 7,2%, хотя ожидалась их индексация лишь на 5-5,5%. Это служит основанием для улучшения прогнозов выручки компании. Бумаги "Сургутнефтегаза" просели вслед за мировыми ценами на нефть, а также в связи с восстановлением курса рубля, которое неблагоприятно сказывается на валютной "кубышке" компании, отмечает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос за счет покупок в отдельных бумагах.

Акции Polymetal и "Селигдара" (MOEX: SELG) в среду получили поддержку от повышения цен на золото (+0,8%), которые тестировали очередное сопротивление $1880 за унцию и, судя по всему, взяли курс на психологически важный уровень $1900 за унцию. Расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+1,9%) выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в III квартале на 133% г/г, до 156,3 тыс. кв. метров, а в денежном выражении - до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов - на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы, отметила аналитик.

Акции "Татнефти" упали после дивидендной отсечки, однако с учетом регулярных выплат компанией нельзя исключать достаточно быстрого закрытия образовавшихся "гэпов" и возвращения бумаг к повышению в надежде на объявление о выплатах за 9 месяцев 2023 года, считает Кожухова.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,6% на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,01-0,3%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,01-0,3%, просел на 0,04% Dow).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Тем временем, свежая статистика по американской инфляции несколько развеяла оптимизм инвесторов по поводу неизменности ставки Федрезерва.

По данным Минтруда США, цены производителей (индекс PPI) в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе цены производителей выросли на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал их повышение в сентябре на 1,6%.

Рост цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,5% с 0,7% в августе и был минимальным за три месяца. Тем не менее, его темпы превысили ожидавшиеся рынком 0,3%.

Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), в сентябре вырос на 2,7% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Темпы повышения обоих показателей ускорились, в августе они составили 2,5% и 0,2% соответственно.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снижаются, Brent опустилась ниже $86 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,95 за баррель (-1,9% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $83,86 за баррель (-2,4% и -0,5% во вторник).

Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможную реакцию ОПЕК+ на палестинско-израильский конфликт, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели", на полях которой также состоялось заседание российско-саудовской межправкомиссии.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

В 23:30 МСК в среду Американский институт нефти (API) обнародует динамику запасов в стране за неделю, завершившуюся 6 октября. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает их рост на 1,3 млн баррелей нефти. В четверг официальные данные о резервах опубликует министерство энергетики США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+9,8%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+8,7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5%), акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+4,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%).

Расписки "Эталона" (+1,9%) выросли на фоне отчета за III квартал: девелопер увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,2 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-5,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-2,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 66,54 млрд рублей (из них 16,59 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,33 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,38 млрд рублей на обыкновенные акции "Татнефти").