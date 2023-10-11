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11 октября 2023 года 19:45

Рубль в среду растерял рост первой половины дня на фоне ускорившей снижение нефти

Москва. 11 октября. Доллар США и китайский юань лишь слегка снизились, отыграли значительную часть дневных потерь, евро сумел перейти к росту на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль не изменился к бивалютной корзине, растерял весь дневной рост на фоне усилившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 100,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,49 руб./EUR1, подорожав на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 копейки - до 103,03 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,2 копейки - до 13,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в среду продемонстрировал слабые изменения к основным валютам, растерял весь рост первой половины дня на фоне ускорившей снижение нефти. Кроме того, в последние дни участники рынка отыгрывали возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в октябре и возможное влияние на курс рубля со стороны очередного изменения бюджетного правила, соответствующие поправки о котором были внесены правительством на рассмотрение парламента 29 сентября.

Госдума приняла в первом чтении первый законопроект из "бюджетного пакета" на 2024-2026 гг. - поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие замену действующего бюджетного правила, а также ряд мер по повышению ликвидности федерального бюджета.

"Мы предлагаем вернуться к конструкции бюджетного правила, которое действовало до прошлого года - в привязке базовых нефтегазовых доходов к цене на нефть", - пояснял ранее суть поправок Алексей Лавров, замминистра финансов.

В конце прошлого года в Бюджетном кодексе был закреплен новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов, зафиксирован их объем в 2023-2025 гг. на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 г. Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствовал умеренно-консервативным оценкам внешних условий при обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Принятый Госдумой в первом чтении документ предлагает новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов в зависимости от базовых цен на нефть, природный газ и т.д., где базовая цена на нефть принимается на уровне $60 за баррель, она индексируется на 2% начиная с 2027 г. - на уровне валютной инфляции;

Как пояснял ранее замглавы Минфина Лавров, принятие данной поправки позволит примерно на 1,7 трлн рублей увеличивать базовые нефтегазовые доходы и одновременно расходы федерального бюджета.

Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году, возможно, ее придется усилить, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин во время встречи с депутатами Госдумы. Выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку, он сообщил, что исходя из недельных данных на 2 октября инфляция в РФ в годовом выражении возросла до 5,9%. "Мы полагаем, что инфляционные риски сейчас превалируют. Уже предпринятое существенное ужесточение ДКП, повышение ставки до 13%, призвано купировать риск дальнейшего раскручивания маховика роста цен", - заявил Заботкин.

"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений", - сказал куратор денежно-кредитной политики в Банке России.

Встреча депутатов Госдумы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ состоялась во вторник. "Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны, - сообщила пресс-служба Думы.

"В среду на валютном рынке доллар и рубль продолжили борьбу вокруг отметки в 100 руб. Диапазон торгов несколько сузился по сравнению с предыдущими днями. (. . .) Отметим, что, хотя в целом позиции рубля относительно стабилизировались в районе 100 руб., российская валюта не получает особой поддержки ни от дальнейшего ужесточения риторики представителей ЦБ, ни от данных по улучшению торгового баланса. До того, как экспортеры начнут увеличивать продажу валюты к налоговым платежам октября, ожидаем сохранения пары чуть выше или на уровне 100 руб. С приближением основных налоговых выплат пара может закрепиться ниже указанной отметки. Однако сохранение сложностей с притоком "токсичной" валюты на низколиквидный биржевой рынок оставляет в силе сценарий с очередным максимумом в начале следующего месяца", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Доллар продолжает совершать разнонаправленные движения вокруг уровня 100 руб. Он выступает для многих участников валютного рынка серьезным триггером, поскольку ранее власти при достижении этой отметки активизировали дискуссии по поводу мер стабилизации курса рубля. К тому же подобные "круглые" уровни для многих являются психологически важными, провоцируя на совершение сделок. Определенная стабилизация рубля, произошедшая после всплеска волатильности и обновления полуторалетних минимумов в понедельник, может свидетельствовать о достижении сбалансированности валютного рынка. Этому могло способствовать улучшение ситуации с притоком иностранной валюты, что позволяет пока обеспечивать повышенный спрос на нее без дальнейшего ослабления рубля. Если под воздействием вероятного увеличения экспортной выручки эта тенденция усилится, рубль способен прейти к более или менее устойчивому укреплению", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта пытается стабилизироваться в районе 100 руб. по отношению к доллару США. Рубль, несмотря на снижение нефтяных котировок, сегодня остановил снижение. Не исключено, что это реакция на проходящий энергетический форум в России. Инвесторы ожидают, что результаты форума могут оказаться позитивными для будущих цен на нефть, что в перспективе окажет поддержку рублю. Между тем, инвесторы продолжают следить за высказываниями властей относительно потенциального введения дополнительных мер поддержки курса национальной валюты. Рубль по-прежнему тяготеет к снижению", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе, инвесторы ждут данных о запасах сырья в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК среды подешевели на 1,88% - до $85,98 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 2,12% - до $84,13 за баррель.

В 23:30 МСК среды Американский институт нефти (API) обнародует динамику запасов в стране за неделю, завершившуюся 6 октября. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает их рост на 1,3 млн баррелей нефти.

В четверг официальные данные о резервах опубликует министерство энергетики США.

Мировой нефтяной рынок на текущий момент находится в балансе, но ситуация на нем меняется каждый месяц, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется каждый месяц в зависимости от спроса, который разный - в осенний период, зимний. Будем смотреть", - сказал он.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 октября на 4,59 копейки, до 99,9808 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,8 копейки, до 105,9544 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду укрепился на 9,37 копейки по отношению ко вторнику и составил 100,03 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,63 копейки и составил 100,0145 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 414,822 млн, из которых $339,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 075,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 22,2 копейки, до 105,9055 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 31,59 копейки, до 106,0144 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR553,047 млн, из которых EUR215,527 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 октября поднялась на 7 базисных пунктов - до 13,06% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 4 базисных пункта - до 12,49% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,78% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,16% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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