Цены евробондов РФ в среду продолжили колебаться в боковике, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 11 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,78% от номинала (доходность - 9,76% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году снизились за день на 1 базисный пункт - до 67,27% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,01% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также подешевел на 1 базисный пункт - до 34,67% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 15,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 55,66% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 30,07% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 53,7% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 23,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 4 базисных пункта, подешевев до 49,95% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, до 19% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 5 базисных пунктов, составив 65,4% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, заметно упавшие на прошлой неделе, в первой половине этой недели демонстрируют позитивную коррекцию на фоне целого ряда "голубиных" заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв, скорее всего, сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Мы думаем, что движемся по пути к "мягкой посадке", - сказал он во время мероприятия в Северной Дакоте, использовав термин для обозначения замедления инфляции без спада в экономике.

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик тем временем отметил во вторник, что у американского ЦБ нет необходимости продолжать подъем процентной ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевым 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

Кроме того, рынок базовых активов оценивает статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Соединенных Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем индекса PPI в сентябре на 1,6%.