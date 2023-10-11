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11 октября 2023 года 18:29

Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать" с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"ExxonMobil и Pioneer объявили о подписании окончательного соглашения об объединении. Сообщения о сделке появились в СМИ после закрытия рынка 5 октября, и на следующий день котировки Pioneer выросли на 10%, до $237/акц. Мы устанавливали целевую цена акции Pioneer на конец 2024 года в $264/акц., несущественно выше оценки $253/акц. в рамках сделки (премия в 18% к закрытию 5 октября). Поскольку сделка совершается в неденежной форме, то котировки Pioneer с даты официального подтверждения сделки оказываются привязаны к цене бумаг ExxonMobil с применением коэффициента конвертации (новая целевая цена - $293/акц.)", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

Несмотря на климатическую повестку последних лет, ExxonMobil делает ставку на усиление позиций в добычном сегменте - к текущей добыче в 3,6 млн бнэ/сут. добавится еще 0,7 млн бнэ/сут. от Pioneer, подчеркивает эксперт. Текущая рыночная капитализация Pioneer составляет 13% от капитализации ExxonMobil.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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