Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ExxonMobil на уровне "покупать" с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"ExxonMobil и Pioneer объявили о подписании окончательного соглашения об объединении. Сообщения о сделке появились в СМИ после закрытия рынка 5 октября, и на следующий день котировки Pioneer выросли на 10%, до $237/акц. Мы устанавливали целевую цена акции Pioneer на конец 2024 года в $264/акц., несущественно выше оценки $253/акц. в рамках сделки (премия в 18% к закрытию 5 октября). Поскольку сделка совершается в неденежной форме, то котировки Pioneer с даты официального подтверждения сделки оказываются привязаны к цене бумаг ExxonMobil с применением коэффициента конвертации (новая целевая цена - $293/акц.)", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

Несмотря на климатическую повестку последних лет, ExxonMobil делает ставку на усиление позиций в добычном сегменте - к текущей добыче в 3,6 млн бнэ/сут. добавится еще 0,7 млн бнэ/сут. от Pioneer, подчеркивает эксперт. Текущая рыночная капитализация Pioneer составляет 13% от капитализации ExxonMobil.

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