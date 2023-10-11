Рубль днем немного укрепляется к основным валютам, отыгрывая вероятность дальнейшего ужесточения ДКП Банком России

Москва. 11 октября. Доллар США, китайский юань и евро немного дешевеют на Московской бирже днем в среду. Рубль умеренно повышается к бивалютной корзине, отыгрывая вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 100,04 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,02 руб./EUR1, подешевев на 37,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,43 копейки - до 102,73 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,7 копейки - до 13,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару, евро и китайскому юаню в ходе дневных торгов в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, о вероятности которого накануне рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин во время встречи с депутатами Госдумы.

Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году, возможно, ее придется усилить, заявил зампред ЦБ. Выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку, он сообщил, что исходя из недельных данных на 2 октября инфляция в РФ в годовом выражении возросла до 5,9%. "Мы полагаем, что инфляционные риски сейчас превалируют. Уже предпринятое существенное ужесточение ДКП, повышение ставки до 13%, призвано купировать риск дальнейшего раскручивания маховика роста цен", - заявил Заботкин.

"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений", - сказал куратор денежно-кредитной политики в Банке России.

Встреча депутатов Госдумы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и руководством ЦБ состоялась во вторник. "Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны, - сообщила пресс-служба Думы.

Усиление интереса глобальных инвесторов к риску обусловлено надеждами, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла поднятия ставок. Накануне несколько членов руководства Федрезерва выступило с "голубиными" заявлениями относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем процентных ставок казначейских облигаций США как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране.

В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и его степени.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан также заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются вторую сессию подряд после резкого роста в понедельник на новостях о нападении группировки ХАМАС на Израиль.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК среды подешевели на 0,64% - до $87,09 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,77% - до $85,31 за баррель.

Накануне цена Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,5%. В понедельник котировки подскочили более чем на 4%.

Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются эскалации конфликта по всему ближневосточному региону.

"Несмотря на очевидные интервенции, которые проходят на бирже, пытаясь столкнуть курс под планку 100 рублей, доллар упорно не хочет сдаваться. Возможно, закрытое заседание думского комитета, после которого зашли разговоры о персональной ответственности представителей ЦБ РФ за состояние курсовой политики, придадут усилиям ЦБ большую эффективность. Повышение ставки, тоже зависящее сегодня не столько от инфляции, сколько от курса, также никого не радует. Помимо экономических аргументов удорожания финансирования заимствований Минфина, а также повышения сумм субсидирования льготных видов ипотеки и других займов, обостряется вопрос и в политической плоскости, в период, предшествующий выборам следующего года", - отмечают аналитики Севергазбанка.

"Во вторник волатильность на валютном рынке РФ несколько снизилась, но в целом осталась высокой, а рубль ослабился по итогам дня. Опубликованные вчера данные по внешней торговле страны хоть и указывают на некоторое снижение рисков ослабления рубля, но в моменте значимо не влияют на курс. В целом курс пары "доллар-рубль" пока может продолжить двигаться в широком диапазоне в 99-102 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник волатильность на валютном рынке несколько снизилась, однако ввиду ощутимого снижения объема предложения во второй половине дня курс доллара так и не смог удержаться ниже отметки в 100 руб., отыграв большую часть потерь понедельника. Курс юаня также вернулся выше 13,7 руб. Обе валюты продолжают проторговывать район максимумов года (102,34 руб. и 14,02 руб. соответственно) на фоне по-прежнему более устойчивого спроса на валюту. Риски развития спекулятивного подъема курсов американской и китайской валюты на несколько более высокие уровни, в район 106 руб. и 14,5 руб., пока остаются высокими. (. . .) Позиции рубля продолжают в первую очередь зависеть от активизации продаж валюты со стороны экспортеров и сигналов от правительства. В первой половине дня ждем продолжения проторговки долларом района 99-101 руб., с попытками ухода "под" трехзначную отметку. При снижении предложения в конце дня американская валюта может пойти выше и переписать максимумы года", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.