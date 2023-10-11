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11 октября 2023 года 16:32

SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "Магнита".

Таким образом, в состав вошли "Роснефть", "Интер РАО", "Татнефть", "Московская биржа", "Северсталь", TCS Group, "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group и "префы" "Транснефти".

"По итогам сентября индекс Мосбиржи снизился впервые за восемь месяцев. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки Банка России до максимума с весны 2022 года. В то же время рост цен на нефть и относительно слабый рубль продолжали оказывать поддержку российским акциям", - отмечается в комментарии.

Ранее эксперты включили бумаги "Магнита" в подборку на фоне проведения обратного выкупа акций компании у нерезидентов (цена выкупа была вдвое ниже котировок на дату объявления тендера). Также их включению в подборку способствовала перспектива дивидендных выплат. Однако сейчас, по мнению аналитиков, нет предпосылок для возврата к выплате дивидендов. Кроме того, по итогам 3К23 "Магнит" представит операционные результаты, и они могут оказаться довольно слабыми. В связи с этим акции "Магнита" покидают подборку SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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