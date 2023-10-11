Сильная отчетность может привести к смене тренда в акциях "Эталона" - "Велес Капитал"

Сильная отчетность может привести к смене тренда в акциях "Эталона", считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки "Эталона" выросли на фоне данных о скачке продаж недвижимости в III квартале текущего года на 133% г/г, до 156,3 тыс кв. м., а в денежном выражении - на 134% г/г, до 31,2 млрд руб. За 9 месяцев текущего года продажи увеличились на 62% г/г, а стоимость заключенных контрактов - на 53% г/г. Локомотивом роста, по словам президента компании, стали региональные продажи. В III квартале Эталон увеличил объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, а стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Компания планирует продолжать активную работу по масштабированию бизнеса и рассчитывает кратно увеличить объем продаж в ближайшие годы", - отмечается в комментарии.

С технической точки зрения после публикации сильных операционных результатов расписки "Эталона" проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и на повышенных объемах поднялись к максимумам с сентября, указывает Кожухова.

"К середине сессии бумаги отступили от её пиков, но способность по итогам дня устоять выше сопротивления 92 руб. может свидетельствовать о готовности к развитию восходящего движения с перспективой обновления августовского максимума 97,90 руб. и последующего роста к 101 руб. и 105 руб. Ниже 92 руб. можно говорить о повышенных рисках развития среднесрочного снижения и преждевременности открытия "длинных" позиций, несмотря на оптимистичные фундаментальные перспективы развития девелопера, который пока не выплачивает дивидендов", - пишет эксперт.

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