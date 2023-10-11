Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии.

Аналитики ожидают, что положительная динамика морского грузооборота сохранится за счет увеличения поставок зерна, стали, с/х продукции и восстановления поставок нефтепродуктов.

"Бенефициаром увеличения объема морского грузооборота считаем "Совкомфлот". Высокие ставки фрахта также положительно сказываются на бизнесе компании: индекс Baltic Dry 8 октября достиг максимума за год и составил 1,991 пунктов. Мы считаем акции "Совкомфлота" интересными для инвестиций, учитывая крепкий бизнес-профиль и потенциально высокие дивиденды по итогам 2023 года: 18 руб. на акцию, или 15% доходности", - пишут эксперты банка.

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