Возможно укрепление рубля до 95 руб./$1 и ниже до конца года - Райффайзенбанк

Возможно укрепление рубля до 95 руб./$1 и ниже до конца года, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Лаг в поддержке фундаментальными факторами курса рубля вырос. При этом связь между статистикой по счету текущих операций и динамикой курса становится менее линейной, и большую важность приобретает анализ состояния финансового счета, детали по которому ЦБ публикует с задержкой в один квартал. Опираясь на статистику за 2 квартал, мы полагаем, что укрепление торгового баланса последних месяцев должно найти отражение в динамике рубля, но этот эффект займет определенное время. В выпущенном во вторник материале ЦБ также отмечает присутствие "лагов в получении и возврате экспортной выручки на российский рынок", что может отражаться в менее заметной поддержке рублю. В нашем прогнозе мы ожидаем, что ежемесячное сальдо торгового баланса до конца года должно остаться как минимум на уровне сентября, что позволит рублю укрепиться до 95 руб./$1 и ниже", - пишут аналитики банка.

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