"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1545 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1545 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 1335 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд аналитиков, главные факторы роста компании - высокая загрузка мощностей и прочные позиции на рынке. Потеряв из-за санкций доступ к своим ключевым экспортным рынкам, "Северсталь" сумела в очень короткие сроки переориентировать продажи на внутренний рынок и восстановить объемы производства. Объемы продаж в I полугодии 2023 года превысили показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и досанкционных I полугодия 2021-го и I полугодия 2020-го, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1335 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

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