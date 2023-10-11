"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $160

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания планирует опубликовать квартальный отчет в пятницу, 13 октября. Ожидается рост выручки до $39,55 млрд и прибыль на акцию - $3,89. Если отчетность превзойдет предположения, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечаю аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается движение вверх. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $138 риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

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