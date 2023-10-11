Инвестбанк Синара закрыл парную торговую идею: лонг в Alibaba против Meituan

"Инвестиционный банк Синара" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг в акциях Alibaba Group Holding против шорта в акциях Meituan", сообщается в обзоре. Доходность идеи составила 14% с момента открытия 1 марта 2023 года.

"Весной интернет-гигант Alibaba заявил о планах по разделению на шесть независимых компаний, что поддержало его котировки. В то же время акции Meituan снизились в стоимости, поскольку инвесторы ожидают снижения рентабельности в 2023 году из-за усиления конкуренции со стороны Douyin. Отметим, что значительные дисконты Alibaba к Meituan по P/E 2023П (70%) и по EV/S 2023П (47%) сократились. При этом рынок ожидает более высоких темпов роста выручки в 2023-2027 гг. у Meituan, чем у Alibaba (18% против 8,4%). Целевые цены по акциям эмитентов остаются без изменений", - указывает старший аналитик инвестбанка Сергей Вахрамеев.

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