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11 октября 2023 года 09:01

Нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США выросли во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут в среду. Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду.

Фондовые индексы США выросли на торгах во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки.

Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

"Наша политика явно является ограничительной - экономика США явно ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится", - приводит слова Бостика Market Watch.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

"Фондовый рынок США поднялся благодаря заявлениям сразу нескольких представителей ФРС, убедивших трейдеров в том, что подъем ставки завершен, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Поддержку рынку также оказала информация о возможном принятии Китаем дополнительных мер для стимулирования экономического роста".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что власти КНР обсуждают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста.

Это сообщение поддержало бумаги китайских компаний, торгующиеся в США. Стоимость ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. поднялась на 2,7%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,6%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,8%.

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подорожали на 1,9% по итогам торгов во вторник. Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 14%, выручку - на 7%. Скорректированная прибыль и выручка PepsiCo превзошли прогнозы рынка. Кроме того, компания улучшила прогноз чистой прибыли в расчете на акцию без учета колебаний валютных курсов на весь 2023 фингод.

Капитализация производителя электромобилей Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. увеличилась на 4,6%. Аналитики UBS рекомендовали инвесторам "покупать" акции Rivian, отметив улучшение перспектив компании, в том числе, в плане объемов производства.

Стоимость бумаг гостиничной сети Hyatt Hotels Corp. (SPB: H) подскочила на 6% на информации о том, что акции компании будут включены в расчет фондового индекса S&P MidCap 400 с 12 октября.

Цена акций Honeywell International (SPB: HON) Inc. опустилась на 0,1% к закрытию сессии. Компания сообщила во вторник о намерении реорганизовать бизнес, разбив его на четыре новых сегмента.

Котировки бумаг компаний оборонного сектора, резко поднявшиеся в понедельник в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, снизились во вторник. Стоимость акций Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) опустилась на 1,4%, Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. - на 0,3%, General Dynamics (SPB: GD) Corp. - на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник увеличился на 134,65 пункта (0,4%) и составил 33739,3 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 22,58 пункта (0,52%) - до 4358,24 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 78,6 пункта (0,58%) и составил 13562,84 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду вслед за повышением американского рынка акций на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Эти высказывания подтвердили мнение трейдеров о том, что ЦБ закончил кампанию по повышению процентных ставок, пишет Trading Economics. В результате курс доллара США и доходность американских гособлигаций снизились, что дало импульс к росту рынков акций.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось на 0,8%.

Наиболее существенный подъем показывают акции технологических компаний Lasertec (+6,9%), Advantest (+2,6%), Renesas Electronics (+2,4%), Tokyo Electron (+2,4%) и SoftBank Group (+2,3%).

Стоимость производителя потребительской электроники Sony повышается на 0,6%, сети магазинов одежды Fast Retailing - на 2%, автомобильных Toyota Motor и Mazda Motor - на 1,3% и 2% соответственно.

Между тем дешевеют бумаги транспортных компаний, включая Kawasaki Kisen Kaisha (-6%), Nippon Yusen K.K. (-2,7%) и Mitsui O.S.K. Lines (-2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%.

В число лидеров подъема среди компонентов Hang Seng входят акции производителя оптики и микроэлектроники Sunny Optical Technology Group, подорожавшие на 13,7%, выпускающей спортивную продукцию Li Ning - на 6,8%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 5%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4%.

Кроме того, цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) увеличилась на 1,9% и 1,8% соответственно, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1,6%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 2,3%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, взлетели на 3,3%. Компания сообщила о том, что, по предварительным расчетам, ее операционная прибыль в третьем квартале упала в 4,5 раза и составила около 2,4 трлн вон ($1,79 млрд), а выручка снизилась примерно на 13%.

Бумаги сталелитейной Posco прибавили в цене 3,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - 0,8%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,7%. Он растет пятые торги подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,3% и 1,4% соответственно, платежной системы Zip Co. - на 3,8%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составляет $87,98 за баррель, что на $0,33 (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,50 (0,6%) - до $87,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,34%) и составили $86,26 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на $0,41 (0,5%) - до $85,97 за баррель.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Это максимум с осени 2018 года, когда США при президенте Дональде Трампе повторно ввели санкции в отношении нефтяного сектора республики. Её экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с.

"Если вмешательство Ирана будет доказано, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора в период, когда топливо на мировом рынке уже в дефиците", - написали аналитики StoneX.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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