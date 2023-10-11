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11 октября 2023 года 11:49
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций PepsiCo
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций PepsiCo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в обзоре заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко. "PepsiCo опубликовала результаты за третий квартал текущего финансового года и представила ориентиры по его итогам. Мы оцениваем отчетность позитивно. Компания демонстрирует темпы роста выручки лучше рынка, улучшает рентабельность основных показателей при отсутствии негативного влияния отрицательных курсовых разниц на ключевых для нее рынках сбыта. Новость о том, что препарат Ozempic может привести к сокращению потребления еды и напитков, обрушившая в начале октября котировки акций потребительского сектора, на наш взгляд, носит спекулятивный характер: для доказательства этого утверждения представлено недостаточно данных, базирующихся на фундаментальных исследованиях", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PEPSICO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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