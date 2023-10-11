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11 октября 2023 года 11:38

Рынок акций РФ утром консолидируется на внешнем позитиве и укреплении рубля, упала Татнефть после отсечки

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется на фоне укрепления рубля, подросшей нефти и позитивной динамики внешних фондовых площадок, подогретых надеждами на неизменность ставки Федрезерва США. Упали акции "Татнефти" после отсечки дивидендов за полугодие, выросли расписки Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3174,4 пункта (-0,1%), индекс РТС - 999,57 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар просел до 100,03 рубля (-0,28 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 100,73 руб./$1.

Акции "Татнефти" подешевели до 626,95 рубля (-3,3%), дивиденды за первое полугодие составляют 27,54 рубля на акцию каждого типа.

Также снизились акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+2%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.

Кроме того, Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии на полях "Российской энергетической недели" (РЭН), что Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, при этом локализацию производства в этой стране изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций РФ можно ожидать нейтральных торгов, поскольку слабый рубль вкупе с относительно высокими нефтяными ценами не будет давать рынку снизиться, а риск дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ уже в октябре сдерживает порыв покупателей.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), на мировых рынках спрос на рисковые активы продолжает восстанавливаться благодаря смягчению риторики представителей ФРС, хоть последние статданные указывают на рост инфляционных ожиданий в США в сентябре.

Центральным событием среды в мире будет публикация в США сентябрьского индекса цен производителей. Статистика даст сигналы о состоянии ценового давления со стороны предложения, а также позволит лучше оценить возможную траекторию потребительских цен, данные по которым выйдут в четверг. В России помимо традиционных недельных данных по инфляции, выйдет также полная ценовая статистика за сентябрь.

На динамику нефтяных котировок могут повлиять итоги встречи представителей РФ и Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. В отсутствии значимых заявлений относительно объемов добычи двух стран фьючерсы Brent могут продолжить двигаться в диапазоне $87-90 за баррель, полагают эксперты БСП.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина остается без изменений, котировки двигаются в рамках широкой боковой формации: актуальной останется верхняя граница около 3290-3300 пунктов и нижняя вблизи 2990-3020 пунктов. Торговая активность может быть пониженной.

"Однако в среднесрочной перспективе ждем продолжения роста российского рынка. На американском рынке сегодня торги могут проходить в нейтральном ключе, при этом более активных движений ждем к концу недели - в четверг будет опубликован наиболее важный индекс потребительских цен (CPI). Инфляция и безработица - ключевые макроэкономические показатели для ФРС. В пятницу отчетность представят крупнейшие американские банки", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рост рынка акций РФ обещает продолжиться на фоне роста мировых площадок.

Учитывая, что сейчас инвесторы очень любят подбирать наиболее сильно просевшие ранее бумаги, спекулятивно интересно смотрится "Роснефть", которая накануне выглядела хуже рынка. Цены на газ взлетели на 15%, до $540 за 1 тыс. кубометров. Причиной такой реакции трейдеров стали ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет. Эти поводы могут привести к динамике "лучше рынка" акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Акции "НОВАТЭКа" могут быстро закрыть символический дивидендный "гэп" вторника.

В целом, индекс МосБиржи останется в середине боковика. При этом стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в нефти, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,6% на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан в свою очередь заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), стабильны Европа (индексы CAC40, FTSE подросли на 0,1-0,3%, немецкий DAX просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,01-0,2%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены подросли после снижения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $87,88 за баррель (+0,3% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,11 за баррель (+0,2% и -0,5% во вторник).

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+13,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+5,5%), "ВУШ-Холдинг" (+5,2%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,8%).

Расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,1%) выросли на фоне отчета за III квартал: девелопер увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,2 млрд рублей.

Подешевели акции VEON (MOEX: VEON) (-3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-2,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-1,7%), "префы" банка "Санкт-Петербург".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,24 млрд рублей (из них 2,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти", 1,67 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,57 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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