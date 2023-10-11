ПСБ рекомендует покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6800 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы цены акций "Магнита", прогнозная стоимость бумаги составляет 6800 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов. Согласно сообщению, ритейлер готов выкупить до 7,9% (8 млн 023 тыс. 740 акций). Цена за акцию останется той же, что и при реализации первого раунда программы buyback - 2215 рублей за бумагу. Новость позитивна для "Магнита". Если выкупленные бумаги будут погашены, то котировки акций компании получат еще больший импульс к росту, так как увеличатся прибыль на одну бумагу и потенциальные дивиденды, - отмечают эксперты. - Также нельзя исключать и варианты проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5 Retail Group, или же продажи стратегическому инвестору. Положительно смотрим на "Магнит" и рекомендуем к покупке с "таргетом" 6800 рублей за штуку".

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