Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов со значительным дисконтом к рыночной и справедливой цене, что означает неплохой потенциал создания стоимости для остающихся акционеров. Соответственно, мы позитивно оцениваем новость, хотя она не стала неожиданностью в свете предыдущих заявлений компании", - указывает эксперт.

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