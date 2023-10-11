Курс рубля, вероятно, останется около 100 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 100 руб./$1 на торгах в среду в отсутствие новых факторов, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, проведут торговую сессию в среду в диапазоне $87-88 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ-ПД в среду могут вырасти еще на несколько базисных пунктов. На наш взгляд, риск повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 14-15% годовых в ближайшие месяцы еще не полностью учтен рынком российского госдолга", - указывают в SberCIB .