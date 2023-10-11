Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из России и США, протокол сентябрьского заседания ФРС США, краткосрочный прогноз по рынкам энергоносителей от Минэнерго США:

- Индекс потребительских цен в России в сентябре;

- Индекс цен производителей в США в сентябре;

- Протокол сентябрьского заседания ФРС США;

- Краткосрочный прогноз по рынкам энергоносителей от Минэнерго США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.