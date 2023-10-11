Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 11 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, а также наметившейся стабилизации курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки. Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров. "Наша политика является ограничительной - экономика США ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится", - приводит слова Бостика Market Watch.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени. Президент ФРБ Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за повышением американского рынка акций на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы. Эти высказывания подтвердили мнение трейдеров о том, что американский ЦБ закончил кампанию по повышению процентных ставок. В результате курс доллара США и доходность американских гособлигаций снизились, что дало импульс к росту рынков акций. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 2,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,7% (он растет пятые торги подряд).

Цены на нефть эталонных марок слегка подрастают утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $87,75 за баррель, что на 0,11% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6% - до $87,65 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,1% и составили $86,06 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на 0,5% - до $85,97 за баррель.

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС. Иран в августе добывал около 3,1 млн баррелей нефти в сутки, отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Его экспорт оценивается примерно в 2 млн б/с. "Если вмешательство Ирана будет доказано, США могут ужесточить санкции в отношении иранского нефтяного сектора в период, когда топливо на мировом рынке уже в дефиците", - написали аналитики StoneX.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 октября выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,37 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,611 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,11% и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 853,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+1,89%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+1,07%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,77%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,51%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,41%) и "РЖД-001P-02R" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" полностью разместило выпуски облигаций серий БО-002P-09 и БО-002P-10 объемом 30 млрд рублей. Холдинг установил величину спреда к ставке RUONIA на уровне 125 базисных пунктов. Предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Срок обращения выпусков - 4,5 года.

ООО "Маэстро" полностью разместило дебютный выпуск 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставки 1-5-го ежегодных купонов установлены на уровне 14% годовых. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ГК "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") полностью разместила выпуск годовых облигаций серии БО-006Р-02 объемом 17,6 млрд рублей. Компания установила ставки 1-4-го купонов на уровне 14,66% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 2-го или 3-го купона.

ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 на уровне 15,35% годовых и увеличило объем выпуска с "не менее 5 млрд рублей" до 6 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к оферте 16,26% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 13 октября.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило ставки 1-25-го купонов второго выпуска облигаций с номиналом в золоте серии GOLD02 на уровне 5,5% годовых. Объем выпуска составит эквивалент стоимости до 250 килограммов золота. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Срок обращения выпуска - 6,23 года (2275 дней), по займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-12-го и 15-16-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, в даты выплат 22-25-го купонов - по 15% от номинала. Купоны квартальные. Техразмещение займа запланировано на 13 октября.

ООО "Чистая Планета" 12 октября планирует начать размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-18-го купонов установлены на уровне 17,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 18,97% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купона.

СФО "ВТБ РКС Эталон" 17 октября начнет размещение выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 3-й серии объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 29 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Бонды будут размещены по открытой подписке.

ООО "Ультра" (Магнитогорск) планирует разместить выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ПАО "Ростелеком" установило ставки 14-15-гро купонов облигаций серии 001Р-02R на уровне 13,2% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-02R объемом 10 млрд руб. был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка текущего купона - 9,2% годовых.