Возможные ближайшие цели роста цены акций Магнита - 5900-6000 руб. - БКС Экспресс

Возможными ближайшими целями роста котировок акций ПАО "Магнит" могут быть уровни около 5900-6000 рублей за штуку, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

Эмитент объявил о запуске второго раунда выкупа акций у держателей-нерезидентов, констатирует аналитик. Согласно сообщению, ритейлер готов выкупить до 7,9% (8 млн 023 тыс. 740 акций). Цена за акцию останется той же, что и при реализации первого раунда buyback - 2215 рублей за бумагу.

"Это предполагает дисконт 60,8% к текущей рыночной цене. Новость позитивная, так как компания приобретает на баланс актив с существенной скидкой. И в будущем не исключено, что пакет будет частично погашен, увеличив долю действующих акционеров в компании", - указывает Карпунин в комментарии.

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