Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - БКС Экспресс

Общий фон для российского рынка акций в текущий момент в целом положительный, техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский фондовый рынок во вторник показывал нейтральную динамику. Амплитуда колебаний в течение дня уложилась в диапазон 0,5% (15 пунктов). Объемы торгов оставались пониженными. Каких-либо выраженных тенденций в отдельных секторах не замечено, в целом на рынке относительно стабильная ситуация. Если раньше в 2023 году в периоды такого затишья в "голубых фишках" резко росло число спекулятивных движений в третьем эшелоне на высоких оборотах, то после недавних мер Московской биржи по ограничению волатильности подобных неоправданных колебаний стало гораздо меньше, - пишет аналитик в материале. - По индексу Мосбиржи техническая картина не меняется. Несмотря на рост в течение четырех сессий подряд (IMOEX2), общий расклад стабильный - котировки остаются вблизи середины широкого бокового коридора. Верхняя граница расположена около 3290-3300 пунктов, нижняя - на 2990-3020 пунктах. В ближайшее время этот коридор останется актуальным. Невысокая торговая активность участников и обороты при прочих равных могут сохраниться".

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