Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов под давлением негативных факторов

Москва. 11 октября. Доллар США и юань растут на Московской бирже утром в среду, рубль сохраняет тенденцию к снижению, оставаясь под влиянием разбалансировки экспорта и импорта, а также на фоне свежих данных о платежном балансе РФ.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 100,43 руб./$1 (+12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 49,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,8 коп. - до 13,79 рубля.

Со второй минуты торгов доллар стал укрепляться более активно - до 100,57 руб./$1 (+27 коп. к уровню предыдущего закрытия). Но уже к 10-й минуте опустился до значений финала предыдущей сессии, до 100,3 руб./$1. Китайский юань к этому времени также вернулся на позиции итогов предыдущей сессии - до 13,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится под влиянием противоречивых факторов. Поддержку оказывают фундаментальные, в том числе перешедшие к росту нефтяные котировки и интерес участников рынка к рисковым активам. С другой стороны, рубль остается под влиянием дисбаланса между снизившимся экспортом и быстрорастущим импортом. Участники рынка также продолжают оценивать свежие данные о платежном балансе РФ.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ, по оценке Центробанка, в январе-сентябре снизился до $40,9 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($196,0 млрд). По информации, опубликованной на сайте Банка России, положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые девять месяцев 2023 года снизилось в 2,9 раза, до $87,8 млрд, по сравнению с $252,7 млрд за аналогичный период 2022 года.

Объем российского экспорта товаров в январе-сентябре 2023 года составил $314,7 млрд, что на 29,8% меньше экспорта за аналогичный период 2022 года ($448,0 млрд). В то же время объем импорта за девять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,1% - до $226,8 млрд со $195,3 млрд.

Дефицит баланса внешней торговли услугами в январе-сентябре 2023 года расширился по сравнению аналогичным периодом 2022 года в 1,8 раза - до $24,8 млрд с $14,1, в третьем квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу до $9,0 млрд с $8,5 млрд.

Скорректировать курс нацвалюты может изменение ключевой ставки, очередной сигнал о ее возможном повышении был получен во вторник. "На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки исходя из обновления прогноза, довольно много новых данных еще поступит до того момента. Предвосхищать (решение - ИФ), наверно, это было бы сейчас неверным", - сказал зампред Банка России Алексей Заботкин журналистам в Госдуме.

На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку Заботкин отметил, что несоответствие размера процентных ставок уровню инфляционных и девальвационных ожиданий чревато самоподдерживающимся ослаблением курса валюты по "турецкому сценарию".

"Спрос не должен быть фактором, который сдерживает выпуск, безусловно, но спрос и не должен становиться источником постоянного инфляционного давления. И одним из средств и маховиков такого постоянного избыточного инфляционного давления может стать и самоподдерживающееся ослабление обменного курса", - пояснил зампред.

"Это, когда ослабление рубля увеличивает девальвационные ожидания, и при этом процентные ставки по национальной валюте недостаточны, чтобы компенсировать эти опасения граждан и компаний", - добавил зампред.

Он отметил, что в такой ситуации растет переток сбережений граждан и денежных остатков компаний в иностранные валюты и активы, что еще больше ослабляет национальную валюту. "Как это происходит, хорошо видно по турецкой лире за последние несколько лет. Властям Турции, несмотря на множество мер, пока не удается переломить этот девальвационный тренд... За годы очень мягкой и макроэкономической политики в целом, и процентных ставок гораздо ниже фактической инфляции вот этот маховик девальвационных ожиданий раскрутился так быстро, что остановить его теперь крайне сложно", - заявил Заботкин.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,94 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,2 за баррель, что на 0,27% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют позитив: китайский CSI 300 растет на 0,39%, японский Nikkei 225 окреп на 0,63%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,24%, южнокорейский Kospi увеличился на 2,51%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,60%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,52%.

Фондовые индексы США выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки. Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки.

Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

"Наша политика явно является ограничительной - экономика США явно ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится", - приводит слова Бостика Market Watch.