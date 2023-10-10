Рубль во вторник умеренно понизился к основным валютам на фоне свежей статистики по внешней торговле РФ

Москва. 10 октября. Доллар США, китайский юань и евро укрепились на Московской бирже по итогам вторника. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне последних данных по внешней торговле РФ и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 100,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 97,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,4 руб./EUR1, подорожав на 1,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,28 рубля - до 103,05 руб. Курс китайского юаня поднялся на 14,6 копейки - до 13,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировым валютам по итогам вторника на фоне снижающейся нефти и с учетом последней статистики по внешней торговле РФ. Кроме того, участники рынка анализировали заявления руководства ЦБ РФ на встрече с депутатами Госдумы, в том числе, относительно динамики рубля и параметров денежно-кредитной политики.

"Обсуждались текущие проблемы и задачи в рамках совместной работы по вопросам денежно-кредитной политики, а также социально-экономического развития страны, - сообщила пресс-служба Думы.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2023 года составило $40,9 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($196,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые девять месяцев 2023 года снизилось в 2,9 раза, до $87,8 млрд, по сравнению с $252,7 млрд за аналогичный период 2022 года.

Объем российского экспорта товаров в январе-сентябре 2023 года составил $314,7 млрд, что на 29,8% меньше экспорта за аналогичный период 2022 года ($448,0 млрд).

В то же время объем импорта за девять месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,1% - до $226,8 млрд со $195,3 млрд.

Согласно оценке ЦБ, в третьем квартале 2023 года профицит счета текущих операций увеличился на 72,9% - до $16,6 млрд с $9,6 во втором квартале, профицит торговли товарами увеличился на 10,2%, до $30,2 млрд с $27,4 млрд, объем экспорта - на 2,3%, до $106,1 млрд со $103,7 млрд, импорта, напротив, снизился на 0,4%, до $75,9 млрд с $76,2 млрд.

Экспорт в последние месяцы постепенно увеличивался: в сентябре - $38,2 млрд, в августе - $36,4 млрд, в июле - $31,5 млрд. Импорт, наоборот, понемногу снижался: в сентябре - $25,1 млрд, в августе - $25,4 млрд, в июле - $25,5 млрд.

Банк России на заседании в октябре будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в Госдуме.

"На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки исходя из обновления прогноза, довольно много новых данных еще поступит до того момента. Предвосхищать (решение - ИФ), наверно, это было бы сейчас неверным", - сказал Заботкин.

Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году, возможно, ее придется усилить, также заявил Заботкин. Выступая в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку, он сообщил, что исходя из недельных данных на 2 октября инфляция в РФ в годовом выражении возросла до 5,9%.

"Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений", - сказал зампред ЦБ.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября, Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%.

По итогам сентябрьского заседания ЦБ заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ РФ продолжает выступать против разделения внутреннего и внешнего рублевых рынков: на курс влияет сам факт перехода средств из рублей в иностранные активы, а не то, где находятся эти средства, кроме того, сообщил Алексей Заботкин.

"С учетом того, что поступление валюты на внутренний валютный рынок сдерживается сложностями с расчетами и так далее и часть внешнеэкономической деятельности обслуживается сейчас в большей степени внешним валютным рынком, перемещение этого спроса, запирание этого спроса внутри внутреннего рынка способно только усилить дополнительно давление на курс внутри страны", - сказал Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он также отметил, что объем переводов рублей за границу в 2023 году существенно не отличается от 2021 года и он заметно меньше, чем был в 2022 году.

Кроме того, накануне ЦБ РФ вновь обосновал свою позицию против введения "мембраны" по китайскому образцу в Обзоре рисков финансовых рынков. С этой целью регулятор посвятил отдельную врезку структуре операций на биржевом и внебиржевом валютных рынках.

Лаги в получении и возврате валютной выручки экспортеров мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля, отмечает в своем докладе ЦБ РФ.

В сентябре рубль вновь ослаб, констатирует Банк России в традиционном комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". Курс рубля продолжал определяться торговым балансом, дополнительное давление на него оказывало укрепление доллара к большинству мировых валют в связи с глобальной тенденцией ухода от рисков, отмечается в документе.

"Текущий рост цен на углеводороды и снижение дисконта не оказывали заметной поддержки рублю на фоне лагов в получении и возврате валютной выручки на российский рынок", - говорится в докладе. При этом колебания курса рубля в сентябре снизились почти в два раза по сравнению августом, вернувшись на локальные минимумы года, пишет ЦБ.

Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник после рекордного за полгода дневного роста накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,71% - до $87,52 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,68% - до $85,76 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 4,2%, WTI подорожала на 4,3% из-за опасений перебоев поставок в связи с эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Участники мировых рынков опасаются, что конфликт может распространиться с Израиля и Палестины, которые практически не добывают нефть, на весь ближневосточный регион, обеспечивающий примерно треть поставок жидких углеводородов на мировой рынок.

Один из вероятных сценариев - ужесточение надзора за соблюдением санкций США против иранской нефтяной отрасли, которое может сократить поставки нефти из Ирана на мировой рынок.

"Во вторник курс рубля к доллару балансировал вблизи круглой отметки 100. Импульс укрепления рубля, наблюдавшийся накануне вечером, не получил развития. Вчера могла сказаться разовая продажа валюты одним из крупных экспортеров, желавшим зафиксировать комфортный курс конвертации для октябрьских налоговых платежей. Кроме того, китайский рынок вышел с праздничных каникул, что немного повысило ликвидность нашего рынка. Фундаментально баланс факторов продолжает играть не в пользу рубля. Ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ еще более сократили приток в страну валютной выручки, отток капитала и сильный глобальный доллар также давят на рубль. Не исключено, что рублю может потребоваться дополнительная поддержка от ЦБ. Краткосрочный прогноз по паре "доллар-рубль" - 97-102 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Фундаментальным фактором ослабления рубля остается, вероятно, сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением на иностранную валюту, несмотря на наращивание экспортной выручки, объемы которой уже должны были увеличиться за счет роста цен на нефть. Однако, судя по динамике национальной валюты, ее пока недостаточно для нивелирования спроса на иностранную валюту. Между тем, инвесторы продолжают следить за высказываниями властей относительно потенциального введения дополнительных мер поддержки курса национальной валюты. Рубль по-прежнему тяготеет к снижению", - говорит старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"В ближайшее время рублю остается надеяться лишь на то, что ближе к окончанию недели или с началом второй половины месяца давление на него будет постепенно ослабевать из-за увеличения предложения валюты экспортеров. К тому же уровни 100+ руб., вероятно, на данный момент весьма привлекательны для продажи валютной выручки. В то же время увеличение объема продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами, о котором по итогам сентября сообщал накануне в своем обзоре ЦБ, судя по всему, не гарантируют видимую поддержку рублю. Даже с учетом возможного ослабления давления на российскую валюту во второй половине месяца можно ожидать сохранения торгов по паре "доллар-рубль" вблизи отметки в 100 руб.", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 октября на 1,4249 рубля, до 99,9349 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,3458 рубля, до 105,6864 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 59,72 копейки по отношению к пятнице и составил 99,9093 руб./$1. Торги данным контрактом не проводились в понедельник, так как в США отмечали День Колумба. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника снизился на 1,1188 рубля относительно понедельника и составил 99,9382 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 693,927 млн, из которых $508,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 185,116 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 88,33 копейки, до 105,6835 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,2027 рубля, до 105,6985 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR549,455 млн, из которых EUR213,891 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,564 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 10 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 120 млрд рублей (при лимите 2 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 127,1 млрд рублей) в среднем по ставке 12,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 октября, банки разместили 2 трлн 306,5 млрд рублей (при лимите 2,57 трлн рублей и спросе 2 трлн 306,5 млрд рублей) в среднем по ставке 12,89% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 31,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 110 млрд рублей) в среднем по ставке 12,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 октября поднялась на 56 базисных пунктов - до 12,99% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 3 базисных пункта - до 12,45% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,72% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,12% годовых.