Рынок акций РФ во вторник консолидировался, индекс Мосбиржи подрос за счет ослабления рубля

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов - благоприятная внешняя фондовая конъюнктура компенсировалась коррекцией нефти вниз (Brent просела к $87 за баррель) после роста сырья в начале недели из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Мосбиржи незначительно подрос во главе с бумагами "АЛРОСА", индекс РТС откатился ниже 1000 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3177,03 пункта (+0,1%), индекс РТС - 996,56 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 100,42 рубля (+1,09 рубля), максимум дня составил 100,9 руб./$1.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) опубликовал утром неплохой отчет за 9 месяцев по РСБУ: банк за 9 месяцев получил 1 трлн 129,3 млрд рублей чистой прибыли, в сентябре - 130,2 млрд рублей.

Подешевели после отсечки дивидендов акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%, до 1721 рубля; дивиденды за I полугодие - 34,5 рубля на бумагу).

Также снизились акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник не продемонстрировал выраженного тренда, индекс Мосбиржи курсировал на подступах к рубежу 3200 пунктов на фоне роста доллара и разворота нефти Brent вниз, не дотянувшейся до $90 за баррель.

Внешние рынки тем временем переварили первоначальный шок от эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Похоже, инвесторы не верят в реализацию негативного сценария с потенциальным вовлечением в конфликт других стран региона. В среду будет представлен индекс цен производителей (PPI) США. EIA обнародует краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, вечером будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС США.

"При сохранении слабости рубля и восстановлении общерыночного сантимента наш рынок сохраняет шансы на умеренное продвижение вперед. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 11 октября - 3100-3225 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, во вторник локальным распродажам на российском рынке сопутствовала слабая динамика на нефтяном рынке, при этом на глобальных площадках сохранился оптимизм.

У Сбербанка в сентябре произошло снижение чистого процентного дохода на 1,3% к уровню августа, также снизилась чистая прибыль - на 7,6% м/м, но сохраняется высокая маржинальность капитала на уровне 25,3%. Лучше рынка во вторник торговались электроэнергетический и потребительский секторы, слабее рынка выглядели транспортный и нефтегазовый секторы.

В США поддержку фондовому рынку оказал ряд заявлений со стороны представителей ФРС, которые дали надежду инвесторам на то, что в дальнейшем ставка подниматься не будет, но будет оставаться в текущем коридоре, отмечает Яковлев.

На нефтяном рынке определяющим фактором остается палестино-израильский конфликт, который находится в активной стадии и влечет повышенную волатильность котировок. Краткосрочная динамика будет зависеть от масштабов противостояния и дальнейшего развития событий, считает эксперт.

Между тем, благоприятные фундаментальные факторы, которые могут поспособствовать восстановлению цен на нефть в долгосрочной перспективе, также сохраняются. В частности, продолжают действовать принятые ранее добровольные ограничительные меры по добычи нефти со стороны Саудовской Аравии и России, напомнил Яковлев.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ после утренних продаж перешел к вечеру к восстановлению на фоне ослабления рубля. Пара доллар-рубль вновь поднялась выше 100 руб./$1, что способствовало увеличению интереса к акциям экспортеров. Котировки нефти Brent скорректировались вниз после скачка накануне из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке.

В нефтегазовом секторе подросли акции "Татнефти", которые во вторник торгуются последний день с дивидендами за первое полугодие. В финансовом секторе подросли акции Сбербанка, который представил ожидаемо сильные результаты по РСБУ за 9 месяцев. В потребительском секторе скорректировались вниз расписки Fix Price (MOEX: FIXP) после сильного подъема в понедельник на фоне новостей о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан.

"Индекс МосБиржи завтра может продолжить попытки подняться к отметке 3200 пунктов, чему будет способствовать спрос на акции экспортеров на фоне роста курса иностранной валюты по отношению к рублю", - считает Лящук.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, изначально мировые инвесторы были озабочены эскалацией палестино-израильского конфликта и оценивали возможные последствия происходящих событий для глобального рынка. В моменте наблюдался повышенный спрос на защитные активы. Однако затем инвесторы переключили свое внимание на комментарии представителей ФРС о будущей монетарной политике. Глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что рост ставок по долгосрочным гособлигациям может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок. На этом фоне вероятность повышения ставки на ближайшем заседании снизилась с 50% до 25%, отмечает аналитик.

Сбербанк отчитался по РСБУ за 9 месяцев - банк уверенно идет к своей цели 1,5 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2023 года. Акции Сбербанка реагируют на отчетность весьма скромно. Акции "Татнефти" последний день торгуются с дивидендами в размере 27,54 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Индекс МосБиржи в дальнейшем может попробовать протестировать сопротивление 3200 пунктов, а далее уровень сопротивления расположен на отметке 3240 пунктов. Если индекс сумеет пройти и его, то возможен возврат к годовым максимумам. Однако пока более вероятна консолидация в диапазоне 3100-3200 пунктов, считает Лапшина.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 1,3-2%) и США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,7-1,2% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке вечером во вторник цены оставались под давлением продаж, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,41 за баррель (-0,8% и +4,2% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $85,57 за баррель (-0,9% и +4,3% накануне).

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета The Times of Israel. Всего с субботы вооруженные силы страны поразили 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели.

В то же время, как передает Al Jazeera, палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в контролируемых израильтянами Дженине и Наблусе на Западном берегу реки Иордан.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+7,2%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+7,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,3%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,5%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (+5,5%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,2%).

Снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-6,3%, до 100,12 рубля; выплаты за 1 полугодие - 7,7 рубля на акцию).

Также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,1%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,5%), расписки Fix Price (-2,5%), бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,54 млрд рублей (из них 6,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,32 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,62 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) ).