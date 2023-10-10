Цены евробондов РФ во вторник продолжили колебаться в боковике, несмотря на отскок UST

Москва. 10 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,78% от номинала (доходность - 9,76% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году также остались на уровне предыдущего дня - 67,28% от номинала (доходность - 9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его цены остались на уровне 34,67% от номинала (доходность - 15,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 4 базисных пункта - до 55,69% от номинала (их доходность не изменилась, составив 30% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 53,72% от номинала (доходность не изменилась и составила 23,27% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, до 18,98% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 15 базисных пунктов, составив 65,5% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, заметно упавшие на прошлой неделе, во вторник перешли к позитивной коррекции. Но в целом ситуация на рынке базовых активов продолжает оставаться тревожной.

Процентные ставки 10-летних и 30-летних US Treasuries на прошлой неделе поднимались до 16-летних максимумов, но 10 октября они снижаются (в понедельник торги американскими гособлигациями не проводились в связи с праздничным днем в США). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на ее сохранение на текущем уровне по итогам заседания 31 октября - 1 ноября оцениваются трейдерами в 88%, а вероятность ее подъема на 25 базисных пунктов в декабре - в 28% против 40% неделей ранее.

Зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон заявил накануне, что рассматривает недавний подъем процентных ставок казначейских облигаций США как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и его степени. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезерва.

"Даже несмотря на ближневосточные события, инвесторы фокусируются на текущих взглядах представителей ФРС относительно процентных ставок и необходимости сдерживания инфляции", - отмечает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер, слова которого приводит Market Watch. "Заявления представителей ЦБ обеспечили своевременную поддержку рынку госдолга, поскольку они предполагают, что рост доходностей, влияющий на стоимость заимствований, делает часть сложной работы за ФРС", - говорит Хантер.