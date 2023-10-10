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10 октября 2023 года 19:31
УТОЧНЕНИЕ: "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR Fix Price
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Fix Price на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Fix Price в понедельник объявила о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) для обсуждения редомициляции c Кипра в Казахстан (9 ноября 2023 года). Это повышает шансы на возобновление выплаты дивидендов. Их доходность за 2023 год при выплате 50-100% прибыли, по нашей оценке, может составить 4-9%. Компания ожидает сохранения листинга на Московской бирже после переезда. Мы повысили рекомендацию по бумагам Fix Price до "покупать" в рамках нашей стратегии на IV квартал 2023 года после снижения котировок. И новость о потенциальной редомициляции только подкрепляет наш позитивный взгляд", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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